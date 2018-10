In Japan zeigt sich die Neuauflage des Daihatsu Copen (2014) in gewohnter Größe mit drei Zylindern, Klappdach und vielen cleveren Details!

Kennen Sie noch den Daihatsu Copen? Genau, das war der süße kleine Japan-Roadster mit den Kulleraugen und Smart-Dimensionen, der leider zusammen mit dem Rückzug des Autobauers aus Deutschland verschwunden ist. Schade eigentlich! Besonders, wenn man einen Blick auf das neue Modell wirft, das 2014 in Japan präsentiert wurde. Denn auch bei der Neuauflage des Daihatsu Copen wird wieder deutlich, wie souverän man in Japan mit seriös gesagt beengten Platzverhältnissen umgeht. Auf rund vier Meter Länge versammelt der neue Copen ein zweiteiliges elektrisches Metallklappdach, einen Dreizylinder-Turbomotor mit 64 PS und optionalem Automatikgetriebe sowie ein Interieur voller Luxus-Optionen wie Navi oder Sitzheizung. Dazu treibt Daihatsu das Thema Wandelbarkeit auf die Spitze: Bis auf die Türen sind alle sichtbaren Karosserieteile abnehmbar und in zahlreichen Designs erhältlich. So hat der Kunde die Wahl, ob er lieber den coolen Techno-Look mit eckigen Scheinwerfern will, oder doch die klassische Kulleraugen-Optik im Stile des Vorgängers bevorzugt. Doch darüber werden wir uns hierzulande so schnell wohl leider nicht mehr den Kopf zerbrechen: Denn hierzulande ist der Daihatsu Copen (2014) nicht erhältlich.

Dreizylinder-Motor im Daihatsu Copen (2014)