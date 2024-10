Cupra Leon: Tuning von Abt

Räder vom Typ ABT Sport GR in 20 Zoll, die in matt oder glossy black bestellt werden können, rüsten den Cupra Leon optisch auf.

Der Cupra Leon ist in der vierten Generation schon ein sportlicher Flitzer. Wem das noch nicht reicht, für den hat Tuner Abt nochmal ordentlich aufgesattelt und sich gleichzeitig auch noch um die Optik der Räder gekümmert. Hier sind die rasanten Fakten!

Der Cupra Leon emanzipiert sich mit dem Tuning von Abt weiter von der Schwestermarke Seat. Die vierte Generation trägt in der sportlichen Version bereits das bronzefarbene Cupra-Logo stolz zur Schau. Dass Cupra auch im Rennsport mitmischt, genauer gesagt in der Extreme E, ist für den Ruf des Cupra Leon sicherlich kein Nachteil. Die Limousinen-Ausführung (Leon VZ) presst aus ihrem 2.0 TSI-Aggregat bereits satte 300 PS (221 kW) und stellt ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmeter zur Verfügung. Der allradgetriebene Sportstourer VZ bietet nochmal 10 PS mehr, bei gleichem maximalem Drehmoment. Den Tuner:innen von Abt reicht das natürlich nicht und haben bei der Limousine mittels ihres "Abt Power"-Tools nochmal 60 PS auf dann insgesamt 360 PS (265 kW) draufgesattelt. Beim Drehmoment packen die Kemptener:innen weitere 50 Newtonmeter obendrauf, was insgesamt 450 Newtonmeter ergibt. Dem Sportstourer stehen nach dem Tuning gar 370 PS bei ebenfalls 450 Newtonmeter maximalem Drehmoment zur Verfügung. Mehr zum Thema: Das ist der Cupra Leon



Die Pläne von Seat und Cupra (2021) im Video: !--endfragment-->!--startfragment-->

Cupra Leon VZ & Sportstourer VZ: Tuning von Abt