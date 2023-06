Manche bezeichnen es als „Fliegen ohne Flügel“, andere schwärmen von der Kraft und Freiheit – das Motocross-Fahren ist eine Leidenschaft. Doch alle, die das Extreme suchen, wissen: Ausrüstung ist beim Offroad-Fahren das A und O für jedes echte Freiheitsgefühl. Ein wichtiger Bestandteil ist der Helm, der vor Verletzungen schützt und das Selbstvertrauen gibt, auch schwieriges Gelände zu meistern.

Was ist ein Crosshelm mit Brille?

Da es sich bei Motocross um eine risikoreiche Sportart handelt, ist guter Schutz extrem wichtig. Der wichtigste Teil ist der Helm. Er schützt den Kopf der Fahrer:innen vor Verletzungen. Dabei ist es wichtig, einen Helm mit genauer Passform zu wählen. Und er muss den gängigen Sicherheitsstandards entsprechen. Eine Crossbrille dient ebenfalls dem Schutz: Sie hält während der Fahrt Schmutz, Staub oder Insekten von den Augen ab.

Crosshelme sind in der Regel leichter als Integralhelme fürs Motorrad. Denn beim Crossfahren ist es wichtig, dass man sich schnell bewegen kann. Leichtes Material ist wichtig, damit man nicht nach wenigen Minuten Fahrspaß verkrampft. Einige hochpreisige Modelle sind deshalb aus Carbon. Auch die Brille erfüllt beim Crossfahren einen wichtigen Nutzen: Sie ist aus Kunststoff und wehrt Steinchen besser ab als ein integriertes Helmvisier. Sollte doch mal ein Riss oder Kratzer entstehen, ist die Brille leichter ausgetauscht als ein neues Visier. Im Folgenden wollen wir die beliebtesten Crosshelme mit Brille im Online-Vergleich ermitteln. Dabei sind Material, Sicherheit so wie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis entscheidend.

Absoluter Liebling in den Kaufbewertungen ist diese Crosshelm-Kombo von Thor. Sie besteht aus dem Sector Fader Helm und der Two-X Rocket Crossbrille – erhältlich in verschiedenen Farben und optionalen Gläsern. Der Helm kann mit ansprechendem Design und einer durchdachten Konstruktion (Erfüllung der ECE und DOT Prüfnormen) überzeugen. Das Helmvisier lässt sich einstellen, das Mundstück hat große Luftdurchlässe und Staubschutz. Die Brille hat eine 1,2 mm dicke Polycarbonat-Scheibe (ideal gegen Querschläger im Gelände) und bietet 100 Prozent UV-Schutz. Sie eignet sich perfekt für Motocross, Enduro oder Downhill und ist bei jedem gängigen Crosshelm einsetzbar.



Die besten Crosshelme mit Brille im Vergleich

Bei der Suche nach passenden Crosshelmen mit Brille sind uns diese Produkte wegen ihrer Eigenschaften und begeisterten Rezensionen besonders aufgefallen.

MX Helm im Enduro-Stil

Der innovative Crosshelm von Leatt wird besonders für seine maximale Sicherheit gelobt. Die Schale besteht aus eingespritztem Polymer und ist in fünf verschiedenen Größen erhältlich, für Damen und Herren. Der Helm ist in vier Farbvarianten erhältlich. Seine spezielle Bauweise reduziert Hirnverletzungen beim Aufprall. Zudem gibt es große Belüftungskanäle, die den Kopf kühl halten. Das Visier hat eine Breakaway-Fuktion, was beim Sturz die Kräfte auf den Kopf und den Hals reduziert. Besonders angenehm: Die Innenauskleidung ist waschbar, atmungsaktiv und geruchshemmend. Sicherheitsnormen ECE werden erfüllt. Dazu gibt es die Leatt Velocity 4.5 Motocross Brille.



Off-Road Helm Crosshelm in Schwarz und Weiß

Sicherheit kombiniert mit Stil bietet der Thor Motocross Helm mit Two-X-Race Crossbrille. Er überzeugt nicht nur durch sein Design, sondern auch wegen seiner durchdachten Konstruktion nach ECE und DOT Prüfnorm. Denn: Die zweifache EPS-Polsterung verbessert die progressive Schlagabsorbierung und bringt höchste Sicherheit auf der Cross-Strecke. Die passende Ergänzung zum Helm ist die MX Brille mit zweifach lackierter Rahmung und einer klaren Scheibe. Ihr Schaumstoff in drei Lagen sorgt für Tragekomfort und absorbiert den Schweiß im Motocross Helm. Ein echtes Traumteam für den nächsten MX-Ausflug.



Eine gleichwertige Alternative in stylischem Rot gibt es mit diesem Off-Road-Motorrad-Helm von Oneal.



Endurohelm für anspruchvolles MX

Wer beim Cross Großes vorhat, sollte auf diesen Motorradhelm von protectWEAR setzen. Die aerodynamische Form ist eine robuste Konstruktion aus ABS-Material – das hat maximalen Schutz und ein angenehmes Fahrerlebnis zur Folge. Pluspunkte gibt es für die integrierte Sonnenblende und eine Innenausstattung des Helms, die herausnehmbar und waschbar ist. Die mitgelieferte Motocross Enduro Brille bietet ein klares Sichtfeld und trägt sich bequem, dank flexiblem Rahmen und dreilagigem Schaumstoff. Das stylische matte Schwarz des Motorradhelms ist die ideale Basis für den Off-Road-Trip.



Motorradhelm Downhill Cross mit Doppelvisier Helm

Ein Hingucker ist er ohne Frage mit seiner integrierten Sonnenblende – der O'Neal Motocross Helm mit integriertem Schutz und Visier. Komfort bietet er außerdem: Insgesamt 14 Ventilationsöffnungen sorgen bei diesem Motorradhelm für maximale Luftzirkulation und ein angenehmes Fahrgefühl. Das Visier ist verstellbar und die Innenpolsterung atmungsaktiv. Natürlich kann sie auch herausgenommen und gewaschen werden. Sicherheit wird großgeschrieben: ECE- und DOT-Zertifizierung gibt es bei diesem schicken Helm-Modell.



Eine praktische Alternative für schmaleres Budget bei gleichwertigem Sicherheitskomfort bietet der Motocross Motorradhelm von Westt.



Es gibt zahlreiche beliebte Vertreter bei Crosshelmen mit Brille. Doch damit man den passenden für sich findet, bleiben ein paar Fragen zu klären.

Wie muss ein Crosshelm sitzen?

Ein Crosshelm sollte eng und sicher den Kopf umschließen, ohne dabei unbequem zu sein oder Druckstellen zu verursachen. Dabei muss die Außenschale die Stirn vollständig bedecken und tief genug sitzen, dass der Hinterkopf beim MX geschützt ist. Die Wangenpolster des Cross-Helms sollten eng anliegen und leicht auf die Wangen drücken – das gewährleistet den besten Sitz. Der Kinnriemen hat ebenfalls passgenau um das Kinn zu sitzen, ohne zu unangenehm oder zu locker zu sein.

Worauf beim Crosshelm-Kauf achten?

Um sicherzustellen, dass der Motorradhelm richtig sitzt, ist es wichtig, verschiedene Helmgrößen auszuprobieren und den Helm einzustellen bis er genau passt. Qualitätskriterium ist der häufig verwendete Doppel-D-Verschluss. Daneben sollte der ausgewählte Helm die gängigen Sicherheitsstandards der ECE (Economic Comission of Europe) und DOT (Department of Transportation, USA) erfüllen. Als Material eignet sich robustes Polycarbonat, Glasfaser oder Carbon. Zusätzlich ist eine gute Belüftung wichtig. Eine passende Brille empfiehlt sich für zusätzliche Sicherheit und Schutz vor Schäden am Visier. Brillenträger sollten sich zusätzlich immer informieren, ob der Helm für sie geeignet ist.

Wie die Lebensdauer von Crosshelm und Brille verlängern?

Wenn man nachhaltige Freude am ausgewählten Crosshelm und der zugehörigen Brille haben möchte, können gezielte Maßnahmen die Lebensdauer verlängern. Ein paar Tipps:

Die richtige Lagerung des Motocross-Helms: Ein trockener und kühler Ort, fern von direktem Sonnenlicht und Hitze.

Regelmäßige Reinigung: Nach jeder Fahrt mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel säubern. Zusätzlich kann das Innenfutter des Motorradhelms bei Bedarf gewaschen werden.

Nicht auf den Boden legen: Das kann zu unabsichtlichen Schäden am MX Helm führen.

Ersatzteile: Sollten zeitnah besorgt werden. MX-Brillen sind der größten Abnutzung ausgesetzt, und können bei Bedarf leicht ausgetauscht werden.

Mit diesen Hinweisen steht dem langlebigen Motocross-Fahrspaß nichts mehr im Weg!