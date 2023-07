Die englische TV-Sendung Fifth Gear liefert Anschauungsmaterial für den Physik-Unterricht: Sie ist mit einem Ford Focus mit 120 Meilen pro Stunde, also etwas mehr als 190 km/h, gegen eine massive Betonwand gefahren. Was dabei vom Fahrzeug übrig bleibt, erinnert eher an moderne Kunst als an eine Fahrgastzelle und sollte alle Menschen dazu anhalten, aller Hektik des Alltags zum Trotz die Sicherheit nicht aus den Augen zu verlieren! Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Technik Euro NCAP Crashtest Crashen für die Sicherheit

Auch interessant:

Crashtest mit 192 km/h im Fuel Guzzler-Video: