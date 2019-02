... also rund 302 km/h. Im ersten Versuch stempelte der Dragster eine 4,27 in den Asphalt und stürmte auf knapp 300 Sachen. Beide Stints gingen über 402,34 Meter, also exakte Viertelmeilen-Distanz.

Chuck Ulsch und Gil Mobley gehen in der amerikanischen Dragster-Rennserie mit einer gehörig aufmunitionierten Corvette C7 an den Start.

Diese Corvette C7 ist ein echtes Monster! Das beweisen die beiden Motorsport-Freaks Chuck Ulsch und Gil Mobley mit einem ihren letzten Shootouts. Die mit einem Brad-Anderson-Hemi-V8 bestückte Vette donnerte auf dem Cecil County Dragway im US-Bundesstaat Maryland in knackigen 4,11 Sekunden auf 188 Meilen, also rund 302 km/h. Im ersten Versuch stempelte der Dragster eine 4,27 in den Asphalt und stürmte auf knapp 300 Sachen. Beide Stints gingen über 402,34 Meter, also exakte Viertelmeilen-Distanz.

Corvette C7 als Dragster im Video:

Bekloppt: Fast 4000 PS im Kleid einer Corvette C7

Angeschoben wird das Monster von einem XXL-V8 mit fast 4000 PS Leistung. Die Maschine ragt weit aus der flachen Motorhaube der Corvette. Eindrucksvoll: Ein großer Blower setzt dem Ganzen die Krone auf. Von den charakteristischen Kanten der Sportwagen-Ikone ist jedoch nicht mehr viel übrig. Hinten hocken fette Mickey-Thompson-Walzen im Format 33x10.5W unter der breit geklopften Karosserie. Das Chassis erfüllt die Richtlinien der Street-Car-Klasse.