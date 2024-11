Das detailgetreue Klemmbausteinmodell der Citroën DS von Cobi ist eine Hommage an die französische Automobilikone. Ideal für alle Fans klassischer Fahrzeuge. Wir stellen das Modell vor!

Als Alternative zu Lego hat der polnische Hersteller Cobi sich durch originalgetreue Modelle aus Klemmbausteinen einen Namen gemacht. Mit der Executive Edition der Citroën DS 19 sowie dem Modell der Citroën DS 21 Pallas bietet Cobi zwei Bausätze, die auf den klassischen Originalen basieren. Was die Sets zu bieten haben, zeigen wir hier.

Das bietet die Cobi Citroën DS 19

Das Cobi-Modell der DS 19 in der Executive Edition zeigt die Limousine, die einst von Präsident Charles de Gaulle gefahren wurde. Sie wurde im Maßstab 1:12 entworfen und umfasst 2467 Klemmbausteine. Der fertig aufgebaute Bausatz misst 40 cm in der Länge, 15 cm in der Breite und 12,5 cm in der Höhe. Das Modell ist mit vielen Details verstehen, wie beweglichen Türen, einem zu öffnendem Kofferraum und einem drehbaren Lenkrad. Unter der Haube ist der dem original nachempfundene Motor zu entdecken. Aufkleber sind nicht im Set enthalten, stattdessen gibt es, wie bei Cobi üblich, bedruckte Teile. Ebenfalls empfehlenswert ist das Modell in der roten Cabrio-Version.



Die "moderne" Alternative: Die Cobi Citroën DS 21 Pallas

Wer eine ebenso luxuriöse, aber modernere Version der DS sucht, findet in der DS 21 Pallas von Cobi das ideale Modell. Basierend auf der Version von 1968, wurde dieser Bausatz ebenfalls im Maßstab 1:12 entwickelt und besteht aus 2265 Bausteinen. Mit Maßen von 40 cm Länge, 16,5 cm Breite und 13 cm Höhe ist dieses DS-Modell etwas größer als die DS 19. Die Nachbildung verfügt über viele liebevolle Details wie dem eleganten Innenraum mit typischem DS-Lenkrad und braunen Sitzen, die der Lederausstattung des Originals nachempfunden sind. Unter der Motorhaube ist ein Reserverad untergebracht. Auch bei diesem Modell punktet Cobi mit der Verwendung von bedruckten Teilen anstelle von Aufklebern.



Was ist der Unterschied zwischen Cobi und Lego?

Cobi unterscheidet sich von Lego vor allem durch seinen Fokus auf realistische Modelle, meist von beliebten Autos oder oder Flugzeugen aus dem Militärbereich. Die Sets sind detailliert gestaltet und nutzen bedruckte statt beklebter Steine. Zudem sind Cobi-Modelle oft günstiger und speziell auf Erwachsene ausgerichtet. Lego hingegen richtet sich stärker auch an Kinder und Familien.

Sind Cobi-Steine mit Lego kompatibel?

Ja, Cobi-Steine sind vollständig mit Lego kompatibel. Beide Marken verwenden ein ähnliches Stecksystem, sodass die Bausteine ineinander passen. Allerdings unterscheidet sich Cobi durch speziell entwickelte Steine, die zum Beispiel für realistische Modelle wie Fahrzeuge oder Militärgeräte verwendet werden.