Seat und Cupra: CEO wirft hin

Es gibt einen Führungswechsel bei Seat Cupra: Wayne Griffiths, CEO von Seat und Cupra, hat das Unternehmen überraschen und auf eigenen Wunsch zum 31. März 2025 verlassen. Wie Volkswagen mitteilt, gibt Griffiths seine Aufgaben ab, um sich neuen Herausforderungen zu widmen. Bis ein:e Nachfolger:in gefunden ist, soll Seat-Produktionsvorstand Markus Haupt kommissarisch die Leitung übernehmen. Wer langfristig die Nachfolge übernimmt, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Steile Karriere mit Umsatzrekorden

Griffiths, der seit Oktober 2020 Chef der spanischen VW-Marken Seat und Cupra ist, begann seine Karriere bereits 1989 bei Audi. Dann ging es nach einem kurzen Abstecher bei Seat zurück zum Ingolstädter Autobauer, wo er verschiedene leitende Funktionen im neu gegründeten Bereich Marketing und Vertrieb innehatte. Ab 1998 übernahm der Brite verschiedene Führungspositionen, bis er 2016 zum Vorstand für Vertrieb und Marketing der Seat S.A. ernannt wurde. Hier war er seit ersten Oktober 2020 als CEO tätig.

Unter seiner Führung hat die Seat-Gruppe im März 2024 einen Rekordgewinn verzeichnet. So erzielte das Unternehmen 2023 einen Rekord-Betriebsgewinn in Höhe von 625 Mio. Euro, was einen Anstieg von 592 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr (2022: 33 Mio. Euro) bedeutet. "Wir haben ein Jahr hinter uns, in dem die Seat S.A. das beste Finanzergebnis in ihrer 73-jährigen Geschichte erzielen konnte", kommentierte Griffiths dies noch. Seine Zeit bei Seat war sehr erfolgreich. So betont der VW-Konzern, dass Griffiths den Aufbau der Marke Cupra entscheidend mitgestaltet hat. Besonders die Markteinführung des Cupra Born, des ersten vollelektrischen Modells der Marke im Jahr 2021 gilt als Meilenstein.