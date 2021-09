Die Verkehrspolitik steht unter anderem wegen des Klimawandels bei der Bundestagswahl 2021 stark im Fokus, weshalb das Neuwagen-Portal Carwow einen Wahl-O-Mat für Autofahrer:innen eingeführt hat. So funktioniert er!

Der Wahl-O-Mat stellt auch bei der Bundestagswahl 2021 ein beliebtes Werkzeug dar, mit dem Nutzer:innen ihre politischen Standpunkte mit denen der Parteien vergleichen können. Neu ist hingegen das Konzept des Neuwagen-Portals Carwow, gezielt Autofahrer:innen über die verkehrspolitischen Richtungen von SPD, CDU, Grünen und Co. zu informieren. Dazu hat Carwow allen Parteien im Bundestag acht Fragen in diesem Kontext gestellt, die dann auch der:die User:in im Wahl-O-Mat beantworten darf. Abhängig von den acht Antworten – zustimmend, neutral oder ablehnend – ergibt sich eine Übersicht, mit welchen Parteien der:die Befragte die höchste Überschneidung in Prozentzahlen besitzt. Hier geht es zum Wahl-O-Mat für Autofahrer:innen

