Mit dem Brabus Ultimate 125 auf Basis des Smart Fortwo knüpft die Bottroper Tuningschmiede mit einem neuen Sondermodell an ihre bisherigen Ultimate-Modelle an. Die "125" ist sowohl bei der Leistung als auch bei der Auflage Programm.

125 PS im Smart Fortwo – diese klare Ansage macht Brabus mit dem Ultimate 125, der zu einem Preis von 59.860 Euro als limitierte, grau lackierte Sonderedition auf der IAA 2017 (14. bis 24. September) steht. Und es scheint fast so, als seien den Bottropern die Straßen nicht genug und sie machten den kleinen Zweisitzer startklar für's Abheben. Denn eins ist klar: Die mit Modifikationen am Ansaugsystem, Ladeluftkühler und Optimierungen am Motormanagement erreichte Leistung des 898 cm³ großen Brabus-Triebwerks dürfte dem kleinsten von Daimler ganz schön einheizen. Wie bei den "Großen" im Rennsport wird die Kraft automatisch oder manuell über Schaltwippen am Lenkrad übertragen. Mit seinen 200 Newtonmetern Drehmoment, das ab 2000 Touren verfügbar ist, gelingt dem Brabus Ultimate 125 der Sprint auf 100 km/h in 9,2 Sekunden. Schluss ist erst bei 175 Sachen – und zwar elektronisch. Um die Sportlichkeit zu unterstreichen haben die Tuning-Profis dem Smart ein tiefergelegtes Sportfahrwerk und ein Widebody-Kit verpasst, sodass jetzt auch Platz für die 18-Zoll-Schmiederäder ist, die am Showcar in zwei verschiedenen Ausführungen gezeigt werden. Frontspoiler, Seitenschweller und Heckdiffusor komplettieren den Auftritt des Brabus Ultimate 125 und letzterer bringt die Edelstahl-Sportauspuffanlage erst richtig zur Geltung.

Neuheiten Smart Fortwo (2014): Preis und Motoren Das kostet der Einsteiger-Smart

Die Top-Brabus-Umbauten im Video:

Brabus Ultimate 125 leistet 125 PS