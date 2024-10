München sagt Verbrennern "Tschüss"

Das Stammwerk München wird als erstes BMW-Werk ab Ende 2027 nur noch ausschließlich vollelektrische Fahrzeuge produzieren. 650 Mio. Euro investiert die Marke für diesen Schritt.

BMW-Werk München baut ab 2027 nur noch E-Autos

Zeitenwende im BMW-Werk München: Der mehr als 100 Jahre alte Stammsitz der Marke wird in den kommenden Jahren zur E-Auto-Hochburg transformiert, bis dann ab Ende 2027 ausschließlich vollelektrische BMW die Werkshallen verlassen. Für die Fertigung der Neuen Klasse ab 2026 benötigt die Marke vier neue Gebäude für die Fahrzeugmontage und den Karosseriebau. Aufgrund der begrenzten Flächen im Münchener Stadtteil Milbertshofen-Am Hart fällt deshalb in der traditionsreichen Motorenfertigung nach rund 70 Jahren der Hammer. 2027 sollen die letzten BMW 3er und 4er mit Verbrennungsmotoren vom Band laufen. Seit 2021 entsteht in München auf der gleichen Produktionslinie auch der vollelektrische i4.

Die jüngste Investition von 650 Mio. Euro in das BMW-Werk München markiert den neuesten Wandel im mehr als 100 Jahre alten Werk. Ursprünglich produzierte die Marke mit dem blau-weißen Wappen dort Flugzeugmotoren, bis mit dem BMW 501 ab 1952 erstmals ein Fahrzeug aus den Werkshallen rollte. Zehn Jahre später erfolgte dann der Startschuss der damaligen Neuen Klasse, die die Grundlage für den Erfolg von BMW bis heute zementierte und die Flächen des Stammwerks immer weiter wachsen ließ. Stand 2024 laufen dort täglich knapp 1000 Autos vom Band. Nun kehrt die Neue Klasse also nach München zurück. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

