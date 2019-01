Vernetzte Autos und eine dauerhafte Internetanbindung ermöglichen den Autobauern, viele neue Ideen umzusetzen. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis die ersten darauf kommen Motormodifikationen über das Internt anzubieten. Keine Frage Software spielt beim Motor schon seit geraumer Zeit eine wichtige Rolle. So ist es für BMW denkbar, in Zukunft zusätzliche Motorleistung per App zu verkaufen und von Ferne zu aktivieren. Wie das funktionieren kann und wie die Münchener die Zusatz-PS per App-Klick vorstellen, zeigt das Video! Video BMW Remote Control Parking: Video Autoschlüssel und Fernbedienung in einem