Ist der BMW Vision M Next (2019) die Antwort auf die bis heute unerreichte Sportwagen-Legende M1? Nun, man kann es so auslegen – eine richtige Befriedigung erwartet BMW-Fans aber trotzdem nicht!

Mit dem BMW Vision M Next (2019) gibt es Entwarnung an der Sportfahrer-Front: Denn als BMW mit dem "Vision iNEXT", einem autonom fahrenden Elektro-XXL-SUV, 2018 die nächsten 100 Jahre Markengeschichte einläuten wollte, sah man an BMW-Stammtischen und in Fan-Foren schon die weiß-blaue Fahne auf Halbmast gehen. Weshalb das BMW-Design jetzt einen Entwurf zeigen darf, der Entwarnung an der Sportfahrer-Front geben soll. "Freude am Fahren" revisited sozusagen. Im Pressetext-Beipackzettel geben sich die Münchner Marken-Intellektuellen allerdings gleich wieder arg vergeistigt und erklären die Konzeptstudie so: "Er zeigt die Möglichkeiten der BMW-Erlebniswelt Boost, dem ultimativen aktiven Fahrerlebnis. Er ist konzeptueller Gegenpart des BMW Vision iNEext, der für die BMW-Erlebniswelt "Ease" steht und alle Erlebnisse umfasst, wenn das Fahrzeug die Fahraufgabe übernimmt." Dem ist kaum etwas hinzuzufügen – außer vielleicht, dass die "intelligente Technologie aus dem Zukunftsbaukasten D+ACES (Design + Autonomes Fahren, Connectivity, Elektrifizierung und Services) im BMW Vision M Next (2019) jeden zum ultimativen Fahrer macht". Bedeutet konkret: Ein Turbo-Vierzylinder aquiriert mit einem E-Motor satte 600 PS Systemleistung, die den Sportwagen in nur drei Sekunden auf Landstraßentempo und 300 km/h Vmax beschleunigen soll. Mehr zum Thema: BMW i8 Roadster im Test

BMW Vision M Next (2019) als Vorbote für M1-Nachfolger?