Im eigenen BMW Silvester 2020 und Neujahr 2021 feiern? Mit den neuen Festive Apps auch im Lockdown kein Problem. Ab dem 31. Dezember 2020 wird die digitale Neujahrsbotschaft in ensprechend ausgestatteten Modellen freigeschaltet. Voraussetzung ist das BMW Operating System 7.0 ab Softwarestand 07/2020. Die visuelle Animation wird von passender Musik und einer Ambiente-Licht-Inszenierung begleitet. Für ausgewählte Märkte – der deutsche Markt ist nicht darunter – gibt es bereits am 24. Dezember eine Weihnachtsbotschaft. Das Video zeigt die neue Funktion!

Elektroauto BMW iX (2021): Preis & Reichweite Der iX rollt in Richtung Serienstart

!--endfragment-->