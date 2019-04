... nicht so brachial wie der M6. Sein großes Plus ist der hervorragende Komfort - einzig die 19-Zöller rollen auf Querfugen etwas hölzern ab

Mit dem neuen Der neue BMW M6 Gran Coupé bei seiner Premiere in Detroit betritt nach dem Mercedes CLS 63 AMG jetzt das zweite über 500 PS starke, viertürige Coupé die Bühne. Hinter den klangvollen Namen der beiden Rivalen verbergen sich potente Biturbo-V8-Motoren, Heckantrieb und fein gezeichnete Blechkleidern. Wir vergleichen die elegantsportlichen Coupés und stellen klar, welcher Hersteller das bessere Paket geschnürt hat.

Karosserie

Auch wenn BMW und Mercedes die Form der Funktion übergeordnet haben, vernachlässigen sie dennoch nicht die praktische Seite. So bietet der M6 im Vergleich zum AMG ein Quäntchen mehr Platz für Fahrer und Beifahrer. Das liegt in erster Linie an den weiten Einstellmöglichkeiten der Vordersitze des Gran Coupés, die zudem eine sportlich tiefe Sitzposition ermöglichen. Im CLS sitzt man schlicht höher und so mit dem Scheitel näher am Dachhimmel. Im Fond kehrt sich das Bild um: Die BMW-Passagiere hocken gebückter unter der flach nach hinten auslaufenden Kuppel als die Mitreisenden im Mehr Platz: Der Mercdes CLS 63 AMG Shooting Brake im Fahrbericht, der obendrein mehr Ladevolumen und Zuladung bietet.

Einigkeit herrscht unter den deutschen Edel-Coupés bei der Verantwortung für die Passagiere: Beide Hersteller offerieren ihren Kunden nahezu alle aktuellen Sicherheitsfeatures.

In puncto Verarbeitung erkämpft sich der schicke Schwabe im AMG-Trimm jedoch ein paar zusätzliche Zähler. Während es im Münchener stellenweise knistert und knarzt, hinterlässt der Stuttgarter selbst auf holprigen Pisten einen grundsoliden Eindruck.

Karosserie Max. Punkte Mercedes CLS 63 AMG BMW M6 Gran Coupé Raumangebot vorn 100 82 85 Raumangebot hinten 100 75 71 Übersichtlichkeit 70 50 49 Bedienung/ Funktion 100 85 88 Kofferraumvolumen 100 43 36 Variabilität 100 9 17 Zuladung/ Anhängelast 80 26 21 Sicherheit 150 103 103 Qualität/ Verarbeitung 200 187 180 Kapitelbewertung 1000 660 650

Fahrkomfort

Trotz der stark nach außen dokumentierten Sportlichkeit vernachlässigen weder BMW M6 Gran Coupé noch Mercedes CLS den Komfort. Allerdings meistert der Mercedes schlechte Strecken mit seinen rundum adaptiven Dämpfern und der Luftfederung an der Hinterachse spürbar geschmeidiger als das nur mit adaptiven Dämpfern straffer abrollende Gran Coupé. Lediglich die 19-Zoll-Bereifung des CLS reagiert etwas hölzern auf Querfugen und Kanten in der Fahrbahn. Aber es sind die aktiven Multikontursitze des Mercedes (904 Euro), die auf langen Strecken den Unterschied ausmachen. Sie bieten durch ihre besonders großzügig einstellbaren Seitenwangen eine gelungene Kombination aus sehr gutem Seitenhalt und exzellentem Sitzkomfort gegenüber den recht schmal geschnittenen Sitzen des 6er.

Fahrkomfort Max. Punkte Mercedes CLS 63 AMG BMW M6 Gran Coupé Sitzkomfort vorn 150 136 128 Sitzkomfort hinten 100 80 76 Ergonomie 150 118 115 Innengeräusche 50 31 31 Geräuscheindruck 100 72 70 Klimatisierung 50 41 42 Federung leer 200 153 147 Federung beladen 200 151 145 Kapitelbewertung 1000 782 754

Motor und Getriebe

Dass V8-Biturbo nicht gleich V8-Biturbo ist, zeigt der Vergleich deutlich. Mercedes setzt mit 800 Newtonmetern, die ab 2000 /min Touren zur Verfügung stehen, auf ultimativen Punch aus dem Drehzahlkeller. Der spontane Antritt liegt ihm, jeder Gasbefehl gleicht einem Tritt ins Kreuz. Der BMW kann zwar bereits ab 1500 Umdrehungen auf seine 680 Newtonmeter vertrauen, entfacht aber erst im oberen Drehzahlbereich sein Feuer.

Denn während der CLS sein Leistungszenit bereits bei 5750 Umdrehungen erreicht, legt der BMW-V8 hier erst richtig los – 560 PS bei 7000 Umdrehungen. Extrem feinnervig hängt der Achtzylinder des Müncheners dabei am Gas. Keine Spur von dem typischen leicht verzögerten Ansprechverhalten eines Turbos. Perfekt darauf abgestimmt, sortiert das Doppelkupplungsgetriebe die Gänge.

Die Automatik des Mercedes hingegen gönnt sich am Drehzahllimit im manuellen Modus eine kleine Gedenksekunde. Das Kapitel gewinnt daher der M6, auch wenn der Mercedes CLS 63 AMG geringfügig weniger verbraucht.

Motor und Getriebe Max. Punkte Mercedes CLS 63 AMG BMW M6 Gran Coupé Beschleunigung 150 141 141 Elastizität 100 Höchstgeschwindigkeit 150 109 111 Getriebeabstufung 100 90 92 Kraftentfaltung 50 46 49 Laufkultur 100 86 88 Verbrauch 325 119 114 Reichweite 25 8 9 Kapitelbewertung 1000 599 604

Fahrdynamik

Der Blick auf die Messwerte trübt beim M6-Testwagen die Vorfreude auf die Rennstrecke. Mit 1967 Kilogramm kann von Leichtbau keine Rede mehr sein. Trotzdem versprüht der BMW reichlich Sportwagen-Flair. Die Lenkung bietet viel Rückmeldung, und die Vorderachse setzt Lenkbefehle zielgenau um. Zudem verwöhnt der M6 mit einem klar definierten, breiten Grenzbereich. Der Mercedes verlangt von seinem Fahrer etwas mehr Fingerspitzengefühl. Zwar lenkt der fast 100 Kilogramm leichtere CLS extrem willig ein, doch die 800 Newtonmeter lassen sich nur äußerst schwer dosieren. Dort, wo der BMW bei deaktiviertem DSC (ESP) mit viel Gefühl und nur leichtem Übersteuern schon wieder aus der Kurve geführt werden kann, drückt das Heck des AMG deutlich stärker nach außen.

Standfest und bissig präsentieren sich die Bremsen der beiden Sportcoupés. Sowohl der M6 als auch der CLS sind mit den optionalen und teuren Karbon-Keramik-Bremsen ausgestattet. Damit kommen die beiden fast zwei Tonnen schweren Boliden mit warmem Bremssystem aus Tempo 100 nach weniger als 34 Metern zum Stehen.

Fahrdynamik Max. Punkte Mercedes CLS 63 AMG BMW M6 Gran Coupé Handling 150 106 108 Slalom 100 70 72 Lenkung 100 90 90 Geradeauslauf 50 43 45 Bremsdosierung 30 23 23 Bremsweg kalt 150 102 104 Bremsweg warm 150 116 112 Traktion 100 49 53 Fahrsicherheit 150 131 133 Wendekreis 20 11 5 Kapitelbewertung 1000 741 745

Umwelt und Kosten

Äußerst selbstbewusst preist BMW das M6 Gran Coupé ein. Bereits der Grundpreis liegt mit 128.800 Euro stolze 12.000 Euro über dem des Mercedes CLS 63 AMG. Rechnet man die Testwagen-Optionen mit ein, bleibt immer noch eine Differenz von gut 6500 Euro zugunsten des Mercedes. Den Schwaben belasten hingegen seine ausgesprochen hohen Ausgaben für die Versicherungsprämien.

Kosten/Umwelt Max. Punkte Mercedes CLS 63 AMG BMW M6 Gran Coupé Bewerteter Preis 675 28 25 Wertverlust 50 2 2 Ausstattung 25 23 25 Multimedia 50 33 33 Garantie/Gewährleistung 50 28 20 Werkstattkosten 20 10 11 Steuer 10 6 7 Versicherung 40 12 31 Kraftstoff 55 21 20 Emissionswerte 25 21 22 Kapitelbewertung 1000 184 196

Fazit

Das neue BMW M6 Gran Coupé gewinnt zwar drei von fünf Kapiteln. Allerdings fällt der jeweilige Punktevorsprung in den Fahrdynamik-, Motor- und Kosten-Diszplinen äußerst gering aus – der Mercedes CLS 63 AMG agiert fast immer auf gleich hohem Niveau. Insbesondere auf dem Handlingparcours ist es nur ein Wimpernschlag, der beide trennt. Deshalb entscheidet diesen Vergleichstest die Komfortwertung – und hier spielt der CLS mit exzellenten Sitzen und der Luftfederung an der Hinterachse seine Trümpfe aus. Bis auf die auf Querfugen hölzern abrollenden 19-Zoll-Räder zeigt er keine Schwächen und holt sich knapp den Gesamtsieg.

Gesamtbewertung