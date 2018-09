... F80 genannte BMW M3 der fünften Generation wieder einen Reihensechszylinder, dieser wird erstmals in der M3-Historie von zwei Turboladern ...

... Drehzahlen und sechs Zylindern in Reihe, mit bis zu 360 PS wurde die Geschichte auch in den 90er-und frühen 2000er-Jahren rasant ...

... erste M3 ging mit einem hochdrehenden Vierzylinder an den Start und begeisterte mit 200 PS – damals in der Mittelklasse noch eine echte ...

Alle fünf Generationen des BMW M3 stellen sich einem Sound-Vergleich und beeindrucken mit eigenem akustischen Charakter. Hier brüllen vier, sechs und acht Zylinder um die Wette!

Genau wie Stil kann man auch Charakter nicht kaufen, man hat ihn oder nicht. Und obwohl die fünf Generationen des BMW M3 zur gleichen Familie gehören, gehen doch alle ihren eigenen Weg. Wie diese Eigenständigkeit im Detail klingt, zeigt nun ein knapp zehnminütiges Video mit jeweils einem Exemplar jeder M3-Generation. Los geht es mit dem Urahn aller kompakten Münchner Sportlimousinen, dem erstmals 1986 angebotenen und im Wesentlichen als Homologationsfahrzeug für die DTM entwickelten BMW M3 E30. Der erste M3 ging mit einem hochdrehenden Vierzylinder an den Start und begeisterte damals mit ungeahnter Präzision und einem Gesamtpaket, dessen Dynamik bis dahin nicht mit der konventionellen Form einer zweitürigen Limousine vereinbar schien. Vor 30 Jahren waren 200 PS in der Mittelklasse noch eine echte Kampfansage, auch die Höchstgeschwindigkeit von 235 km/h ließ Kenner damals mit der Zunge schnalzen. Schon während seiner Laufzeit steigerten die Ingenieure der M GmbH die Leistung bei Sondermodellen auf bis zu 238 PS und zeigten damit, wie schnell sich die Leistungsschraube drehen kann. Neben seiner Eignung für die Straße bewies der Top-E30 auch im Rennsport sein Talent, er gilt bis heute als erfolgreichster Renn-Tourenwagen aller Zeiten und legte damit den Grundstein für das legendäre Image der M3-Familie.

BMW-M3-Soundbattle im Video:

Fünf Generationen des BMW M3 stellen sich Sound-Battle