BMW M2 – allein der Name des bayrischen Kompaktsportlers sorgt bei Autofans für Gänsehaut. Bislang baut BMW den M2 allerdings nur als Coupé, ein Cabrio fehlt bislang im Portfolio. Der Schweizer Tuner Dähler Design & Technik präsentiert dagegen jetzt eine Frischluftversion mit Softtop auf Basis des 2er-BMW. Das aus dem Standard-M2 bekannte Sechszylinder-Triebwerk kommt auch beim Dähler-BMW zum Einsatz. Allerdings haben die Ingenieure des Schweizer Tuners gleich doppelt an der Leistungsschraube gedreht: Statt mit 370 Serien-PS fährt der M2 als Cabrio mit 408 respektive 425 Pferdchen (Stufe II) vor. Bereits in der kleineren Ausbaustufe sprintet der offene M2 in glatten vier Sekunden auf Tempo 100 und rennt bei Bedarf bis zu 290 km/h schnell. Das maximale Drehmoment beträgt statt 500 (inklusive Overboost) wuchtige 580 Newtonmeter. Die 425 PS starke Variante mobilisiert gar 610 Newtonmeter und schafft glatte 300 km/h Topspeed. Um so viel Leistung auch in effektiven Vortrieb umwandeln zu können, spendiert Dähler dem M2 neben einem besonders sportlich ausgelegten Gewindefahrwerk auch eine standhafte Hochleistungsbremsanlage. Ein weiteres Highlight stellt die böse trompetende Edelstahlabgasanlage dar, die nicht nur bei geöffnetem Verdeck unter Volllast für Ohrensausen sorgt.

