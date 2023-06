Wer den Sound des BMW i8 in freier Wildbahn erlebt, der hört vor allem eins: Künstlich erzeugte Motorengeräusche aus dem Lautsprecher. Um den Klang des 1,5-Liter-Dreizylinders zu pushen, hat der Autobauer seinem Hybrid-Sportler ASD-Lautsprecher (ASD steht für Active Sound Design) verpasst. Vier davon sitzen im Innenraum des Fahrzeugs und einer außen an der hinteren Stoßstange. Im Video unten ist der BMW i8 komplett ohne künstlich optimierten Motorensound unterwegs. Janky Whips prüft, ob es ihm tatsächlich seine Sportlichkeit nimmt. Im Video oben erklärt die AUTO ZEITUNG, was sich hinter der Schildkröten-Taste von BMW verbirgt. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Classic Cars BMW Turbo (1972) Turbo-Raumschiff von 1972

Der BMW i8 im Janky Whips-Video:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Auch interessant: