Der Karbon-Sportler und akustische Leisetreter BMW i8 versteckt den Auspuff seines Dreizylinder-Turbo in der Serie verschämt hinter dem rechten Hinterrad. Optisch soll der i8 eben klar machen: "Ich bin ökologisch." Der belgische Tuner dreht allerdings den Spieß um und verpasst dem Hybridsportler einen satten Sound. Obwohl oder gerade weil ein lauter Motorsound zu einem Plug-In-Hybriden in etwa so gut passt, wie ein Spoiler an einen Einkaufswagen, entwickelt das i8-Soundprojekt seinen ganz eigenen Reiz. Heinz Performance installierte im Übrigen nicht nur einen deftigen Sportauspuff mit dreiflutigem Ende, sondern auch eine Klappensteuerung. Mit der lässt sich der 362 PS starke BMW i8 in gleich drei Modi fahren: Bei geschlossenen Klappen schnurrt der i8 wie ein samtpfotiger Stubentiger, mit geöffneten Klappen brüllt der Hybridsportler los wie ein Löwe und im Elektromodus mutiert der i8 zum Phantom. Am i8-Doppelherz, aus 1,5 Liter großem Dreizylinder-Turbo mit 231 PS und Elektromotor mit 131 PS bestehend, hat Heinz Performance hingegen wohl nichts verändert.

BMW i8 von Heinz Performance im Video:

BMW i8 mit Tuning von Heinz Performance