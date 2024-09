Der B3 und die Kunst des Understatement

Der Alpina spurtet in 4,5 s von null auf Tempo 100, in weniger als 16 s auf 200 km/h.

Beim Test im Rückspiegel widmen wir uns vergangenen Exoten und Ikonen, welche die AUTO ZEITUNG durch die knallharte Testmangel genommen hat. Dieses Mal: der Alpina B3 S Biturbo Touring von 2010.

"Der rennt fast 300!" Sitzt man bei dieser Aussage in einem Porsche, wird einem anerkennend zugenickt. Fährt man dabei in einem BMW 3er Touring vor, getaucht in unscheinbares Graumetallic, erntet man höchstens ein mitleidiges Lächeln. Oder doch nicht? Ein Blick in den Fahrzeugschein des Alpina B3 S Biturbo aus diesem Test macht klar: Der rennt tatsächlich 296 km/h, und das erst nicht nach kilometerlangem Anlauf. Der 400-PS-Kombi (294 kW) zelebriert klassisches Understatement – ganz im Sinne des Herstellers aus Buchloe.

Test im Rückspiegel: Alpina B3 S Biturbo Touring (2010) mit 400 PS (294 kW)

Die konsequente Weiterentwicklung des bisher 360 PS (265 kW) starken B3 Biturbo umfasste so weitreichende Maßnahmen, dass ein nachträglicher Umbau bestehender Fahrzeuge die finanziellen Grenzen sprengen würde. Die neue S-Version gibt es daher nur als Komplettauto. Der BMW-Reihensechszylinder mit doppelter Turboaufladung atmet nochmals freiher ein und wieder aus. Die Ansaugwege haben jetzt 40 Prozent größere Querschnitte, und die neue Abgasanlage besitzt nur zwei motornahe Kats – die hinteren beiden entfallen. Mit maximal 1,3 bar setzen die Lader die sechs Brennräume unter Druck, eine angepasste Motorsteuerung komplettiert die Erhöhung um 40 PS (29 kW).

Dieses Leistungsplus münzt der 1,7 t schwere Alpina B3 S Biturbo Touring auf der Messtrecke unseres Tests mühelos in beste Fahrleistungen um: 4,5 s für den Spurt von null auf Tempo 100, weniger als 16 s bis 200 km/h – Respekt. Die optimierte Sechsstufen-Automatik steht sportlichem Fahren dabei nicht im Wege, sie unterstützt es. Bereits im Normal-Modus schaltet sie spontan und frühzeitig. In der Sport-Stellung legt sie dann richtig los. Wer manuell die Gangstufen wechseln möchte, kann dies über die nicht mehr ganz zeitgemäßen Alpina-eigenen Knöpfe am Lenkrad erledigen. Schaltpaddel wären hier besser. Zu dem sehr guten Beschleunigungsvermögen passt die standfeste Bremse: Der Warmbremswert aus Tempo 100 liegt bei 34,9 m. Fast noch überzeugender fällt der Testverbrauch (11,3 l SP/100 km) aus. Effizienter kann man 400 PS (294 kW) kaum umsetzen.

B3 bietet Langstreckenkomfort

Von einem eher angenehm tiefen Brummen begleitet, rollt der Alpina B3 S Biturbo Touring über die Straße, spricht sensibel auf Unebenheiten an und bietet enormen Langstreckenkomfort. Der Optimierungsaufwand ist auch hier groß: So erreicht Alpina eine präzisere Führung der Hinterachse durch härtere Gummi-Metalllager. Erst auf groben Buckeln wirkt der B3 S etwas unterdämpft und federt weit aus – ein Kompromiss, den Alpina angesichts der übrigen Fahrwerksqualitäten in Kauf nimmt. Selbst bei knapp 300 km/h liegt er im Test satt auf der Fahrbahn. Die serienmäßigen Leder-Sportsitze von BMW bieten viel Halt, die blau unterlegten Zifferblätter der Rundinstrumente zelebrieren das Besondere. Doch gäbe es außen keine Schriftzüge, wäre der B3 S kaum als solcher zu erkennen – die hohe Schule des Understatements eben.

Von Holger Eckhardt

Technische Daten