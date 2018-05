Ist das der stärkste BMW 1er (E87) aller Zeiten? Hört sich stark danach an! KJ Performance verpflanzt einen Fünfliter-V10 aus einem BMW M5 in den kleinen Motorraum des 1er BMW. Dank Kompressor von G-Power leistet der Power-1er aber nicht "nur" 507, sondern brutale 750 PS. So klingt der hochgezüchtete 1er.

