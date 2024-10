Meiste feste & mobile Blitzer: Städte-Vergleich

Ein bundesweites Blitzer-Ranking zeigt, in welchen Städten im Verhältnis zur Straßenfläche die meisten festen und mobilen Blitzer installiert sind. Und hier landet nicht etwa Radar-Hochburg Hamburg oder Köln auf dem Treppchen.

Beim Blitzer sehen alle Rot – aber wie viel Radarfallen halten sich auf deutschen Straßen wirklich versteckt? Die Kanzlei Goldenstein Rechtsanwälte hat für ein bundesweites Ranking ermittelt, in welcher deutschen Stadt in Relation zur Straßenfläche die meisten Blitzer installiert sind. Analysiert wurde die Anzahl von festen, mobilen und teilstationären Blitzern in den 40 größten Städten. Diese Werte ergeben nicht nur, dass es bundesweit eklatante Unterschiede bei der Blitzer-Anzahl gibt, sondern auch, dass Blitzer-Hochburgen wie Hamburg, Berlin und Frankfurt im Verhältnis zur Straßenfläche gar nicht die Spitzenreiter sind. Gemessen an der Straßenfläche gibt es deutschlandweit gesehen nämlich tatsächlich in Wuppertal die meisten Blitzer. Auf 1000 Hektar Straße kommen 26,1 Radarfallen. Den zweiten Platz belegt Bonn mit 24,1 Geschwindigkeitskontrollen. Auf Platz drei folgt Freiburg. Hier verstecken sich durchschnittlich 23,6 Radarfallen. Danach folgen Karlsruhe mit 22,3 und Aachen mit 21,1 Blitzern pro 1000 Hektar Straßenfläche. Die Stadt Köln, die insgesamt 71 Blitzer vorweist, landet im Vergleich nur auf Platz acht – mit 17,4 Blitzern im Schnitt. Hamburg, die Stadt mit der bundesweit absolut gesehen höchsten Blitzer-Anzahl von 77 Stück, landet in diesem Ranking "nur" auf Platz 16. Hier stehen auf 1000 Hektar durchschnittlich 11,8 Blitzer. Berlin mit regulär 54 Blitzern hat 5,4 Blitzer im Schnitt und liegt somit lediglich auf Platz 30. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

News Bußgeld-Einnahmen der Städte Das sind die (Blitzer-)Millionäre

Der erste Strafzettel der Welt im Video:

Wenigste Blitzer & mobile Blitzer im Städte-Vergleich

Logischerweise wurden für das Ranking auch jene Städte mit der geringsten Blitzer-Dichte ermittelt. Neben der Stadt München mit einem Durchschnittswert von 3,4 Blitzern pro 1000 Hektar gibt es nur noch wenige Städte, die diesen Wert unterbieten können. Etwa die Stadt Duisburg: Hier liegt die Quote bei 2,9 Geschwindigkeitskontrollen. In Braunschweig und Essen beträgt der Wert jeweils 2,8, in Krefeld 1,2. Am wenigsten Blitzer gibt es deutschlandweit in Magdeburg. Pro 1000 Hektar Straßenfläche sind hier nur 0,7 Blitzer installiert.

Top-10 Teuerste Bußgelder Hier wird abkassiert

Teilstationäre & mobile Blitzer im Städte-Vergleich