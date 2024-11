Das kosten legale LED-Retrofits am Black Friday

Sicher mit reichlich Licht durch die Nacht: Zum Black Friday 2024 gibt es diverse legale LED-Birnen zum Nachrüsten zu Top-Preisen. Wir stellen die besten Black-Friday-Angebote vor!

Wenn die Nacht einbricht, sind gerade Fahrer:innen von älteren Fahrzeugen mit regulären Halogenlampen weniger erfreut von der Lichtausbeute der Scheinwerfer. Mittlerweile bieten Osram und Philipps für viele Autos, darunter auch Old- und Youngtimer, legale Nachrüstmöglichkeiten für LED-Birnen an. Zum Black Friday bieten diverse Online-Händler starke Rabatte auf die modernen Leuchtmittel. Wir haben die besten Angebote zusammengefasst.

Osram Night Breaker LED am Black Friday 34 Prozent reduziert

Osram Night Breaker LED Smart H7

Leistungsstärker als eine Standard-Halogenlampe verspricht die Osram Night Breaker LED Smart H7. Im Vergleich zur ursprünglichen Variante des LED-Lichts soll die dritte Generation bis zu 330 Prozent mehr Licht bieten. Sie soll dabei sogar eine bis zu sechsmal längere Lebensdauer im Vergleich zu einer herkömmlichen Halogenlampe aufweisen. Für Fahrzeuge ohne H7-Fassung bietet Osram die Night Breaker LED Smart H4 an. Für diese Variante gilt das Gleiche: 330 Prozent mehr Helligkeit und eine sechsmal längere Lebensdauer. Amazon gewährt am Black Friday 15 Prozent auf die H4-Variante und 23 Prozent auf die H7 LED-Birne.

Osram Night Breaker LED H1

Vor allem ältere Fahrzeuge nutzen noch H1-Fassungen. Auch hierfür bietet Osram mit den Night Breaker LED H1 das passende Leuchtmittel zum Nachrüsten an. Im Onlineshop von Kfzteile24 sind die Nachrüst-LED-Birnen um fünf Prozent heruntergesetzt.

Die Genehmigungen für Deutschland der LED-Lampen Osram Night Breaker LED H4 und Osram Night Breaker LED H7 von Osram umfassen zahlreiche populäre und weit verbreitete Fahrzeugmodelle – von BMW 3er bis VW Golf 7. Selbst Wohnmobilanbieter wie Adria, Hymer und LMC finden sich auf der Kompatibilitätsliste sowie neuerdings auch einige Motorräder. Mit der Einführung der H1-LED im Oktober 2023 eröffnet der Hersteller mit der Night Breaker LED H1 von Osram auch vielen Old- und Youngtimer-Fahrer:innen den Zugang zu nachrüstbarem LED-Licht. Das Angebot wird dabei stetig erweitert – unter anderem um die Modelle Alfa Romeo 156 (nur Fernlicht: H1), Dacia Duster 1 (Fernlicht: H1, Abblendlicht: H7), Ford Ecosport (H4), Mazda MX-5 NA (H4) und Trabant 601 (H4). Vor dem Kauf sollte allerdings geprüft werden, ob das eigene Modell für die Verwendung der Osram LED-Leuchtmittel zugelassen ist: Hier geht es zur Kompatibilitätsliste von Osram.

25 Prozent Rabatt auf Philips Ultinon Pro6000 Boost

Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED

Auch die bereits von uns getesteten Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED befinden sich im Angebot. Amazon hat die LED-Birnen um 25 Prozent reduziert, allerdings handelt es sich hier nicht um ein Black Friday-Angebot. Die Leuchten mit Zulassung in Deutschland und Österreich bieten etwa bis zu 230 Prozent helleres Licht im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen. Damit das Licht andere Verkehrsteilnehmer:innen nicht blendet, kommt die sogenannte Philips SafeBeam-Technik zum Einsatz, die darüber hinaus auch für optimierte Lichtbeständigkeit sorgt. Die integrierten LED-Chips in Erstausrüster-Qualität liefern ein hellweißes, kontrastreiches Licht mit 5800 K. Für eine längere Lebensdauer ist die Philips AirBoost-Technik im sogenannten All-in-One-Design integriert, die Wärme vom Leuchtmittel ableitet. So sollen bis zu 3000 Betriebsstunden möglich sein. Dazu kommen bis zu drei Jahre Garantie.

Von Holger Ippen

Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED

Ebenfalls für Old- und Youngtimer mit H1-Birnen bietet Philips die Ultinon Pro6000 Boost H1-LED zum Nachrüsten. Mit einer Lichtfarbe von 5800 K und einer Lebensdauer von 3000 Stunden soll die nachrüstbare LED-Birne für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen. Kfzteile24 gewährt zum Black Friday 5 Prozent Rabatt auf das Leuchtmittel.

Wer sich nicht sicher ist, ob die Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-Birnen für das eigene Fahrzeug zugelassen sind, kann einen Blick in die Kompatibilitätsliste von Philips werfen.

