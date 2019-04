In der Regel genügt schon ein einziger Bentley, um der Faszination der britischen Nobelmarke zu erliegen. Bei uns war allerdings kürzlich eine ganze Flotte der Luxus-Karossen zu Gast – und wann hat man schon die Gelegenheit, Continental GT Speed Cabrio, Flying Spur, Mulsanne, Bentayga und Continental GT Speed Coupé Seite an Seite zu filmen? Ausführlich befassen wir uns in der neuen AUTO ZEITUNG 21/2016 mit den aktuellen Modellen der Marke, einen kleinen Vorgeschmack liefert bereits unser kurzes Video vom Redaktionsparkplatz.

