Mitnichten ist die automatische Tempobeschränkung ein Eingriff in die Autonomie des:der Autofahrenden, kommentiert AUTO ZEITUNG-Mitarbeiter Holger Ippen. Vielmehr handelt es sich beim auf Knopfdruck ausschaltbaren Speedlimiter um eine technische Hilfe.

Neue Fahrzeugtypen müssen ab 6. Juli 2022 zwingend mit einer automatischen Tempobeschränkung (Speedlimiter) ausgestattet sein. Seine Aufgabe ist es, für gesetzeskonformes Einhalten der Tempobegrenzungen zu sorgen. Doch was hier nach einem kräftigen Eingriff in die selbstbestimmte Fahrerhoheit klingt, ist in Wirklichkeit nur eine technische Hilfe, die einen unterstützt, aber weder Entscheidungen noch Verantwortung abnehmen soll und kann. Sie ist also nur ein weiteres digitales Fahrerassistenzsystem. Dieses erkennt die gültigen Geschwindigkeitsbeschränkungen über Informationen aus der digitalen Navigationskarte und der GPS-Ortung sowie einer videobasierten Verkehrsschildererkennung. Damit weiß der Assistent, wie schnell das Auto fahren darf. Das jeweils erkannte gültige Tempolimit wird einem im Cockpit angezeigt. Ist das Fahrzeug gerade zu schnell unterwegs, dann reagiert der Assistent mit einer Tempowarnung bei gleichzeitiger Geschwindigkeitsdrosselung. Diese verläuft recht moderat, durch einfache Drehmoment-Rücknahme. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Kommentar zur automatischen Tempobeschränkung (EU)