Da wird man über Jahre angeregt "out of the box" zu denken, sich von Vorurteilen freizumachen und nicht anhand von Klischees zu urteilen und dann sowas: Eine aktuelle Versicherungsstatistik zeigt welche Autos am häufigsten auf Männer und welche auf Frauen zugelassen sind. Und ja, es ist wahr: Männer fahren Porsche, Frauen fahren Mini. Ganze 86 Prozent der zugelassenen Porsche haben männliche Eigentümer. Es gibt aber noch einen anderen interessanten Zusammenhang, Porschefahrer sind laut der Statistik nämlich Verkehrsrowdys und haben die meisten Punkte auf dem Flensburger Konto. Aber offensichtich wissen sie was sie da tun, denn sie sind gleichzeitig die Autofahrer, die am seltensten den Versicherungsschutz in Anspruch nehmen müssen.

