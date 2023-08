Bestes Design: Porsche

Starke Aufholjagd: Im letzten Jahr landete Porsche in dieser Kategorie noch auf Platz fünf hinter BMW, Audi, Mercedes und Alfa Romeo. In diesem Jahr lässt Porsche diese Marken alle hinter sich und überzeugt unsere Leser mit dem besten Design aller Marken. Ein herzlicher Glückwunsch geht an die Marke aus Zuffenhausen!

1. Platz Porsche 25,2 %

2. Platz Aston Martin 21,5 %

3. Platz Audi 20,9 %

Foto: Porsche