Was sind die größten Aufreger im Straßenverkehr? Wer ist der schlechteste Autofahrer? Welcher Beifahrer nervt am meisten? Was ist das beliebteste Schimpfwort hinter dem Lenkrad und was bringt die meisten Autofahrer zur Weißglut? Die Tanktstellenkette HEM hat 3100 Verkehrsteilnehmer befragt. Die Antworten im Video!

