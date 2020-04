Nicht nachmachen! Auf einer menschenleeren Skipiste in der Schweiz hat ein Fahrer seinen Audi S6 Avant zum Schneemobil erklärt. Mit Karacho heizt er den Berg jedoch nicht etwa hinunter, sondern dank Quattro-Allradantrieb hoch. Das erinnert frappierend an den legendären Werbeclip, in dem ein Audi schier mühelos eine steile Skisprung-Schanze knackt. Wie spektakulär die freie Adaption aus der Schweiz ist, zeigt das Video von ehrenreplay unten. Im Video zeigen wir den Abt RS6 E mit bis zu 1018 PS!

Audi S6 Avant fährt Skipiste hoch im ehrenreplay-Video: