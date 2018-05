Audi S2-R Tuning von Karl Werner

Der Turbolader tut sein Übriges und sorgt – nicht nur – am Streckenrand für aufgestellte Nackenhaare und angenehmes Ziehen in der Ohrmuschel. Was für ein Biest.

Karl Werner aus der Steiermark liebt den Sound dröhnender Motoren. Im Bergrennsport zeigt sein aufgemotzter Audi S2-R Quattro eindrucksvoll, was damit gemeint ist. Ein Augen- und Ohrenschmaus mit 600 PS!

Karl Werner weiß, wo der Bartel den Most holt. Bereits seit 2001 ist der gelernte KFZ-Mechaniker im Motorsport tätig und verdient sich seine Sporen vor allem bei Bergrennen. Doch für diese Art der Competition braucht es echte Kraftpakete – sowohl unterm als auch hinterm Steuer. Und darum hat sich Werner mit dem Audi S2-R quattro (Baujahr 1997) ein echtes Arbeitstier in den Stall geholt. Denn lange bevor der Österreicher den Audi unter seine mit Motoröl geschmierten Fittiche nahm, war das Fahrzeug bereits in der Rallyecross-Szene unterwegs. Ein idealer Fang. Binnen zwei Jahre rüstete Werner den alten Haudegen mit zahlreichen Karbonteilen für den Bergrennsport um. Das Motortuning übernahm Ramler Motorsports, die dem Fünfzylinder satte 600 PS entlocken konnten.

Werners Audi S2-R Quattro ist ein Berg-Biest