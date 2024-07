Ken Block scheint mehr als zufrieden mit dem Ergebnis: "Der S1 Hoonitron verbindet vieles von dem, was Audi schon in den 80ern ausgemacht hat. Zum Beispiel eine spektakuläre Aerodynamik, die jetzt in eine absolut moderne Form übertragen wurde."

Als Vorbild für den Hoonitron hatte das Designteam den legendären Audi Sport quattro S1 Pikes Peak vor Augen, mit dem Walter Röhrl 1987 das "Race to the Clouds" gewann.

Audi hat für Ken Block mit dem Audi S1 e-tron quattro Hoonitron ein elektrisches Einzelstück entwickelt. Die AUTO ZEITUNG stellt den Elektro-Rennwagen für das nächste Gymkhana vor.

Für Ken Blocks neue Folge der Gymkhana-Reihe, die unter dem vorläufigen Titel "Elektrikhana" fortgeführt wird, hat Audi ein Einzelstück entwickelt: den Audi S1 e-tron quattro Hoonitron. Als Vorbild hatte das Audi-Designteam den legendären Audi Sport quattro S1 Pikes Peak vor Augen, mit dem Walter Röhrl 1987 das Race to the Clouds gewann. Den Boliden zeichnen kantige, ausladende Anbauten aus. Front und Heck tragen mächtige Spoiler. Nun soll der Audi S1 Hoonitron das Erbe der Rennmaschine antreten. Der Drift- und Rallye-Künstler Ken Block scheint mehr als zufrieden zu sein mit dem Ergebnis: "Der S1 Hoonitron verbindet vieles von dem, was Audi schon in den 80ern ausgemacht hat. Zum Beispiel eine spektakuläre Aerodynamik, die jetzt in eine absolut moderne Form übertragen wurde. Ich finde es cool, dass die Audi-Designer sich von ihrer eigenen Vergangenheit haben inspirieren lassen und die Technologien und den Look einzigartig in die heutige Zeit übertragen haben." Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Ken Block mit dem Audi S1 Hoonitron im Video:

Audi S1 Hoonitron für Ken Block

Den Audi S1 Hoonitron zu entwerfen, war für das Audi-Designteam unter der Führung von Marc Lichte nicht einfach. "Es ging darum, eine moderne, rein elektrische Interpretation des S1 Pikes Peak zu erschaffen. Der Zeitplan war enorm eng: Während unser Designprozess normalerweise ein bis eineinhalb Jahre dauert, hatten wir hier von der ersten Zeichnung bis zum fertigen Design nur vier Wochen Zeit. Wir waren mit Ken Block und seinem Team in ständigem Kontakt und haben uns intensiv ausgetauscht", berichtet Lichte über den Entstehungsprozess des Audi S1 Hoonitron. Entstanden ist das Hoonitron-Unikat in Neckarsulm, dem Fertigungsort des Audi RS e-tron GT. Unter dem aufwendig gestalteten Chassis aus Karbon arbeiten zwei Elektromotoren, die alle vier Räder antreiben. Der Wagen mit "Leistung im Überfluss" entspricht den Sicherheitsstandards der FIA. Über die genauen Leistungsdaten haben bisher weder Audi noch Ken Block etwas verraten.

Ken Block stellt den Audi S1 Hoonitron im Video vor:

