Der Audi RS4 war in seinen letzten Ausbaustufen mit allen Wassern gewaschen, war er unter anderem in einem TV-Duell (GRIP) gegen einen 1250 PS starken 9ff-Porsche unter Beweis gestellt hatte.

Der Audi RS4 (B5) von Philipp Kaess ist Geschichte. Wie der Hannoveraner auf Instagram bekannt gibt, ist seine 1200-PS-Legende den Flammen zum Opfer gefallen – irreparabel!

Mehr PS als ein Serien-Veyron oder als der stärkste Ferrari aller Zeiten (SF90 Stradale) – der wohl stärkste Audi RS4 (B5) der Welt hat nur noch Schrottwert. Wie sein Besitzer Philipp Kaess auf seinem Instagram-Profil sichtlich angefasst bekannt gibt, sei sein zur 1200-PS-Limousine hochgezüchteter Audi S4 irreparabel abgebrannt. Als Foto postet er im Anschluss die von den Flammen gezeichneten Kennzeichen "H RS 88". Wie Kaess vor kurzem erst in einem Interview mit Schmierstoffhersteller Motul berichtete, steckten in seinem Projekt über zehn Jahre Arbeit. Zuletzt hätte er noch immer gut zehn Stunden je Woche in das Auto investiert, das es in der Baureihe B5 ab Werk nie als RS-Modell gab. Zeit, traurig zu sein, hat Philipp Kaess allerdings kaum. Parallel zum Audi RS4 (B5) hat der Niedersachse schon ein neues Projekt gestartet: Unter dem Namen "Lamborghini LP-X" entsteht ein Biturbo-geladener Lamborghini Gallardo mit anvisierten 1500 PS.

