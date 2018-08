... VW-Familie) in den Bug des braven Familienkombis. Nicht aber, ohne vorher noch am Triebwerk herumgeschraubt zu haben: Im Vergleich zur Ausgangsbasis erhielt der V6 im RS 4 einen nochmals größeren Turbo wie Ladeluftkühler und überarbeitete Zylinderköpfe. Ergibt rund 100 PS mehr und mündet in der Kraftmeierei von ...

Ein Audi RS 4, 15 Jahre und 188 Kilometer. Wie passt das zusammen? Im Weltbild überzeugter Autoenthusiasten gar nicht. Was scheinbar nicht zusammengehört, bot ein niederländischer Autohändler an – für extrem viel Geld!

Der knallrote Audi RS 4 hat nicht nur ähnlich wenige Kilometer auf der Uhr wie ein Neuwagen, er ist auch geleckt wie ein Neuwagen und sollte – so der Wunsch des Autohauses Lindner im niederländischen Alkmaar – auch mindestens so viel Geld bringen: 99.500 Euro riefen die Niederländer seinerzeit für den neuwertigen RS 4 auf. Doch was erhielt man für solch einen beinahe schon aberwitzig anmutenden Betrag? Der Audi RS 4 erster Generation kam 1999 auf den Markt und war der direkte Nachfolger des Audi RS 2. Erstmalig mit dem Bau beauftragt, verpflanzte Audi-Firma quattro den 2,7-Liter-Biturbo-V6 von Cosworth (damals noch Teil der VW-Familie) in den Bug des braven Familienkombis. Nicht aber, ohne vorher noch am Triebwerk herumgeschraubt zu haben: Im Vergleich zur Ausgangsbasis erhielt der V6 im RS 4 einen nochmals größeren Turbo wie Ladeluftkühler und überarbeitete Zylinderköpfe. Ergibt rund 100 PS mehr und mündet in der Kraftmeierei von 380 PS und ein maximales Drehmoment von 440 Newtonmetern. Sie stehen zwischen 2500 und 6000 Umdrehungen jederzeit auf Abruf bereit. Was die Power mit dem kreuzbraven Audi anzustellen vermag, prügeln einem die Leistungsdaten ein: Trotz des 1620 Kilogramm schweren Leergewichts des übrigens nur als Avant erhältlichen Audi RS 4, ballert der Power-Kombi aus Neckarsulm in unter fünf Sekunden auf Tempo 100 und schafft in der Spitze 250 Sachen. Dazu tragen natürlich der permanente wie serienmäßige Allradantrieb und das straffe Sechsgang-Getriebe bei.

News 2003er BMW M5: Auktion 13 Jahre alter M5 – 309 Meilen!

Motor von Audi RS 4 zu kaufen (Video):

Verkauf: Audi RS 4 für 100.000 Euro