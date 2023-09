Audi RS e-tron GT Ice Race Edition (2023) heißt das Sondermodell in Anlehnung an den GP Ice Race in Österreich. Wir sagen, was es so besonders macht und welchen Preis es hat.

Streng limitertes Sondermodell Audi RS e-tron GT Ice Race Edition (2023)

Audi bietet den 440 kW (598 PS) starken e-tron GT RS quattro in einer exklusiven Auflage an: Die Audi RS e-tron GT Ice Race Edition (2023) wird zum 40. Geburtstag der Audi Sport GmbH in einer Stückzahl von gerade einmal 99 Exemplaren verkauft. In Anlehnung an das GP Ice Race in Österreich wird die silberfarbene Außenhaut des e-tron GT in einer transparenten Mischung aus Schneekristallen, Eisseen und Bergwelten foliert. Die Grundfarbe ist Florettsilber metallic, das Carbondach schwarz und der Rest eine Mischung aus weißen und violetten Stilelementen, die nicht von ungefähr auch an die Aufmachung eines Rennwagens erinnern dürften.

Auch der Innenraum setzt die Farbwelt fort: Sitzmittelbahnen, Schulterbögen und Seitenwangen in der Lederfarbe Diamantsilber, kombiniert mit schwarzen Lederpartien und lilafarbenen Kontrastnähten, sollen diesen Charakter betonen. Die 1952 begonnene und 2019 wiederbelebte Veranstaltung GP Ice Race ist vom skandinavischen Skijöring abgeleitet, allerdings ziehen die Rennwagen die Skifahrer:innen und es gibt Show- und Demoläufe. Den Preis des Audi RS e-tron GT Ice Race Edition (2023) geben die vier Ringe mit 201.510 Euro an (Stand: September 2023). Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

