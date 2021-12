Der "PG-VF Edition RS6 1of1" ist ein extrem kraftvoll getunter Audi RS 6 C8 und könnte der Welt-schnellste seiner Art sein. Was dafür spricht? Sein 4,0-Liter-V8-Biturbomotor ist mildhybridisiert, leistet mehr als 1000 PS und entfaltet 1050 Newtonmeter Drehmoment. Von null auf 100 km/h rast das Einzelstück wohl in nur 2,7 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit soll bei über 330 km/h liegen. Möglich gemacht hat diese Leistung ein VF Engineering Stage 3 Steuergerät, ein CSF Hochleistungs-Ladeluftkühler, ein Eventuri Ansaugsystem, ein TTE Turbo-Upgrade und ein Abgassystem inklusive Downpipes von Akrapovic. Zudem haben Pacific German und VF Engineering dem Power-Audi ABT Sportline Stabilisatoren, ein Lenkrad von Carismo Design sowie 22-Zoll-Felgen in Bronze installiert. Eine heiße Folierung auf dem Bodykit-versehenen RS 6 vollenden die Tuning-Sensation. Wie scharf der getunte Audi RS 6 C8 daherkommt, wie er klingt und wie es aussieht, wenn er richtig Gas gibt, zeigt das Video von Auditography (siehe unten). Im Video oben gibt es eine Soundprobe des Audi RS 6 GTO Concept. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Audi RS 6 C8 "PG-VF Edition RS6 1of1" im Auditography-Video:

