Audi RS 6 Avant Performance: Sonderlackierung

Das Audi Forum Neckarsulm hat immer wieder ganz besondere Audis in seinen Hallen zur Ansicht geparkt. Mal ist es ein Audi RS 6 Avant Performance in polarblauer Speziallackierung, ein sansibarbrauner Audi RS 7 Sportback Performance oder ein Audi TT RS in "Lime Green". Aktuell kann ein matt-gletscherweißer Audi RS 6 Avant Performance bestaunt werden. Ein Kombi klingt zunächst nach einem praktischen Familienwagen, allerdings hat dieser spezielle auch – Performance-Ausführung sei Dank – richtig Dampf unter der Haube. Gigantische 605 PS treiben ihn an und das maximale Drehmoment liegt bei 750 Newtonmetern. Derart ausgestattet erreicht der Audi RS 6 Avant Performance die 100 km/h in pfeilschnellen 3,7 Sekunden und die Tatsache, dass sein Leergewicht bei etwas über zwei Tonnen liegt, macht diese Zahl noch beeindruckender. So potent sich der Audi RS 6 Avant Performance aber mit seinen inneren Werten aufstellt, so viel Understatement trägt er außen zur Schau. Dezentes Mattweiß sieht elegant aus, ohne sich aggressiv in den Vordergrund zu drängen.

Audi Modellpalette Sport im Video:

Leistungsstarker Audi RS 6 Avant Performance

Ein Hingucker beim Audi RS 6 Avant Performance sind allerdings die 21 Zoll großen Aluminium- Gussräder im 5-V-Speichen-Stern-Design. Die Innenausstattung ist in Audi-exklusivem Leder im Farbton Cognac-Braun und Schwarz gehalten. Alcantara und Einfassungen aus Kohlefaser beherrschen das Cockpit.