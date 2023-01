In der neuen DTM-Saison werden es acht Audi-Modelle mit BMW und Mercedes aufnehmen

Weil die technische Konfiguration des Modells von 2012 per Reglement "eingefroren" wurde, konzentrierte sich...

Audi RS 5 DTM 2013: Auf dem Autosalon präsentieren die Ingolstädter das neue Gefährt für die kommende Saison der Tourenwagen. Acht Fahrzeuge werden im Einsatz sein

Auf dem Genfer Autosalon 2013 präsentiert Audi aktuell das neue Gefährt für die kommende Saison der Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM). Weil die technische Konfiguration der Rennwagen aus dem abgelaufenen Wettkampf per Reglement "eingefroren" wurde, entspricht der Audi RS 5 DTM weitestgehend dem Modell aus dem letzten Jahr.

So habe sich das Motorsport-Team der Ingolstädter darauf konzentriert, die mehr als 4000 Bauteile des Wagens auf Optimierungspotenzial zu durchleuchten.

Audi RS 5 DTM 2013: Acht Fahrzeuge im Einsatz

Hersteller Audi ließ die Gelegenheit der Präsentation nicht ungenutzt und hob die Relevanz der Motorsport-Erkenntnisse für die Entwicklung von Serienfahrzeugen hervor: "Der neue Audi RS 6 Avant ist ein gutes Beispiel: Er kombiniert Downsizing beim Motor mit deutlich weniger Gewicht. Und wo lernt man das? Im Rennsport", so ein Vorstandsmitglied.

Insgesamt gehen in der neuen DTM-Saison (startet am 5. Mai 2013) acht Audi RS 5 DTM unter der bewährten Regie der drei Audi-Teams Abt Sportsline, Phoenix und Rosberg an den Start.

Patrick Freiwah