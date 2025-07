Audi schlägt neue Designtöne an – und räumt zugleich mit der eigenen Vergangenheit auf. "Wir haben den Gipfel der Komplexität erreicht", sagt Audi-Exterieurdesigner Gary Telaak und gesteht damit offen ein: Die Fahrzeuge der Marke wirken heute oft überladen. Was einst klare, funktionale Gestaltung war – wie in den 60er-Jahren – sei zunehmend verloren gegangen. Nun kündigt Telaak eine stilistische Neuausrichtung an: weniger Linien, mehr Klarheit, stärkerer Fokus auf das Wesentliche. Einen Vorgeschmack auf die zukünftige Designrichtung soll es laut dem britischen Automagazin CAR anhand eines Showcars auf der IAA 2025 in München geben.

Audi-Design soll wieder klarer werden

Bei einer Feier zum 60-jährigen Jubiläum modernen Audi-Designs in Nordspanien stellt der Exterieurdesigner Gary Telaak der CAR einige der wichtigsten Modelle der Marke vor. Darunter befinden sich ein Audi 80 und ein 100, ein Ur-quattro und einige RS-Modelle – allesamt aus der Audi UK-Flotte. Neben legendären Modellen wurde vor allem über die Zukunft diskutiert. Und diese soll – nach Jahren der Überinszenierung – weniger komplex werden.

Bei diesem Termin räumt das Team um Massimo Frascella, der seit einem Jahr bei Audi ist und die Nachfolge von Marc Lichte angetreten ist, ein, dass die Fahrzeuge überladen wirken. Und deutet an, dass das Audi-Design schlichter wird und sich vom aggressiven und überstylten Look abwenden wird. "Das ist, denke ich, unser wichtigstes Anliegen: die Optik zu pflegen, sie nicht zu überladen und Unnötiges wegzulassen“, fügt Telaak hinzu. Er ergänzt aber auch, dass der Grat zwischen schlichtem Design und Aggressivität bei RS-Modellen noch schmaler ist.