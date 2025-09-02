close
Audi Concept C: IAA-Studie zeigt neue Designphilosophie

Alexander Koch Chefredakteur Digital

"Strive for Clarity" – das Streben nach Klarheit. Unter diesem Motto präsentiert die Marke mit den vier Ringen auf der IAA 2025 die Studie Audi Concept C. Es soll den Start eines neuen Exterieur- und Interieurdesigns markieren.

Das Audi Concept C (2025) stehend von vorne und leicht oben fotografiert.
Audi Concept C (2025)

Mit dem Concept C präsentiert Audi eine Studie, die den Beginn einer neuen Designsprache markieren soll.

Foto: Audi
Das Audi Concept C (2025) stehend von der Seite fotografiert.
Audi Concept C (2025)

Auf überflüssige Linien und Elemente verzichtete das Designteam bei der Studie, stattdessen setzt die Marke auf geometrische Formen.

Foto: Audi
Das Audi Concept C (2025) stehend von schräg hinten und leicht oben fotografiert.
Audi Concept C (2025)

Technische Daten indes nennt die Marke mit den vier Ringen nicht.

Foto: Audi
Das Cockpit des Audi Concept C (2025).
Audi Concept C (2025)

Der Innenraum ist auf Ablenkungsfreiheit und intuitive Bedienung ausgelegt: Informationen werden gezielt und situationsabhängig angezeigt.

Foto: Audi
Der Blick in den Innenraum des Audi Concept C (2025) und auf die Sportsitze.
Audi Concept C (2025)

Das Hardtop ist elektrisch ein- und ausfahrbar.

Foto: Audi
Das Audi Concept C (2025) stehend von vorne fotografiert.
Audi Concept C (2025)

Als prägendes Merkmal hebt Audi beim Concept C den sogenannten "Vertical Frame" hervor. Er ist inspiriert vom historischen Auto Union Typ C.

Foto: Audi
Das Audi Concept C (2025) stehend von oben fotografiert, zu sehen ist das geöffnete Dach und somit der Innenraum.
Audi Concept C (2025)

Die Studie gibt Hinweise darauf, wie sich das Exterieur- und Interieur-Design der kommenden Modellgenerationen entwickeln wird.

Foto: Audi
Das Audi Concept C (2025) stehend von hinten fotografiert.
Audi Concept C (2025)

Auf der IAA 2025 in München soll das 4520 mm lange, 1970 mm breite und 1285 mm hohe Concept C erstmals einem breiteren Publikum gezeigt werden.

Foto: Audi

Mit dem Concept C präsentiert Audi Anfang September 2025 eine Studie, die den Beginn einer neuen Designsprache markieren soll – und später auch auf der IAA 2025 zu sehen sein wird. Der Entwurf soll nicht nur einen Ausblick auf kommende Modelle geben, sondern stehe zugleich für eine strategische Neuausrichtung des Unternehmens. Audi spricht von einer Philosophie der "radikalen Einfachheit".

Im Mittelpunkt: die "Klarheit" – sowohl beim Exterieur als auch im Innenraum. Auf überflüssige Linien und Elemente verzichtete das Designteam bei der Studie, stattdessen setzt die Marke auf geometrische Formen. Als prägendes Merkmal hebt Audi beim Concept C den sogenannten "Vertical Frame" hervor. Er ist inspiriert vom historischen Auto Union Typ C und soll die vertikale Ausrichtung stärker in den Fokus rücken. Der Innenraum ist auf Ablenkungsfreiheit und intuitive Bedienung ausgelegt: Informationen sollen gezielt und situationsabhängig angezeigt werden.
Der Audi Q3 (2025) im Video:

 
 

Audi Concept C: Studie zeigt neue Designphilosophie

Audi-Chefdesigner Massimo Frascella betont, dass neben der funktionalen Reduktion auch Emotionen eine zentrale Rolle bei der Gestaltung des Audi Concept C spielen. Die neue Designsprache soll Begehrlichkeit erzeugen. Audi-Chef Gernot Döllner verweist auf die Audi-Tradition, Design und technologische Innovation zu verbinden – von quattro über den Motorsport bis hin zu künftigen Serienmodellen.

Das Cockpit des Audi Concept C (2025).
Foto: Audi

Das Concept C versteht Audi als Manifestation seiner künftigen Designsprache. Die Studie mit elektrisch ein- und ausfahrbarem Hardtop gibt Hinweise darauf, wie sich das Exterieur- und Interieur-Design der kommenden Modellgenerationen entwickeln wird. Auf der IAA 2025 in München soll das 4520 mm lange, 1970 mm breite und 1285 mm hohe Concept C erstmals einem breiteren Publikum gezeigt werden. Technische Daten indes nennt die Marke mit den vier Ringen nicht.

