Der deutsche Dodge Challenger? Heckleuchten und Kotflügel erinnern an das scheidende Muscle Car.

Der 2023 aufgefrischte Audi A7 Sportback ist nicht mehr mit Sechs- und Achtzylindern erhältlich und hat dadurch seine Zähne verloren. Wer dennoch mit einem breiten Grinsen vorfahren möchte, bestellt sich das Breitbau-Tuning von Prior Design.

Dunkle Stunden für Audis Gran Turismo der Oberklasse: Fort sind S7 und RS 7 und damit ausufernde Leistungs-Exzesse mit bis zu 630 PS (463 kW). Wegen der nach wie vor angespannten Lieferketten-Situation muss der Audi A7 Sportback quasi mit Vierzylindern im Notbetrieb laufen. Zu allem Übel wird der Verbrenner-A6 in naher Zukunft zum A7 umfunktioniert und verwässert damit das mühsam aufgebaute Exklusiv-Image weiter. Doch zum Glück gibt es ein Licht am Ende des Tunnels – und das scheint ganz hell aus der Autobahnabfahrt Kamp-Lintfort, wo sich der Kotflügel-Kulttuner Prior Design im wahrsten Sinne des Wortes breitgemacht hat. Wir stellen das Tuning für den Audi A7 Sportback vor. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den Audi Activesphere (2023) im Video:

Tuning von Prior Design für den Audi A7 Sportback

Damit Audi A7 Sportback-Fans wenigstens beim Anschauen ihres Autos noch Freude haben, bietet Tuner Prior Design ein Widebody-Kit namens PDA700 an. Dieses besteht aus drei Verbreiterungen, hergestellt aus einem Glasfaser-Dura-Flex-Gemisch. Gerade von hinten erinnern die runden Backen in Verbindung mit der durchgehenden Lichtleiste an den Dodge Challenger Widebody. Nur die Endrohre verstecken sich aufgrund der Motorleistung von 204 bis 265 PS (150 bis 195 kW) peinlich berührt mit gesenktem Kopf hinter dem Tuningstoßfänger.

Für die volle Breitseite bietet Prior ein Set für die Kotflügel an (4990 Euro). Die Erweiterungen lassen sich einfach auf die Rad-Häuser der Fließheck-Limousine aufsetzen. Für das S-Line Modell bietet Prior zudem Erweiterungen für die Front an. Dank einer Spoilerlippe (1390 Euro) und eines zweiteiligen Rahmens für 980 Euro erhält der Audi A7 Sportback ein breiteres Gesicht. Das getunte Fotofahrzeug fährt auf PD5-Forged-Rädern von Prior-Design.

von Jennifer Campen