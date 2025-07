„Der Audi A5 schneidet in allen Jahren gut bis sehr gut in der Pannenstatistik ab“, attestiert ihm der ADAC. !--endfragment-->!--startfragment-->

Nachdem mittlerweile die zweite Generation auf dem Markt ist, wird der Audi A5 des Typs 8T/8F als Gebrauchter immer beliebter. TÜV und ADAC attestieren ihm gute Qualitäten auch als Gebrauchtwagen.

Der Audi A5 des Typs 8T rollte das erste Mal 2007 in Ingolstadt vom Band, um der VW-Tochter gegen den BMW 3er und Mercedes CLK den Rücken zu stärken. Spätestens jetzt, wo die zweite Generation auf dem Markt ist, erfreut sich der Audi A5 als Gebrauchtwagen immer größerer Beliebtheit. Und nicht nur das Coupé, auch das etwas später präsentierte Cabrio (8F), das das A4 Cabrio ersetzte sowie der 2009 vorgestellte Sportback stellen attraktive Alternativen für Gebrauchtwagenkäufer dar. Alle Karosserieformen des Audi A5 bekamen etwa drei Jahre später ein Facelift und damit ein nachgeschärftes Design sowie neu gestalteten Front- und Heckleuchten. Unter der Haube lässt der Audi A5 als Gebrauchtwagen fast keine Wünsche offen. Je nach Baujahr und Karosserieform stehen Vier- oder Sechszylindermotoren zur Wahl. Bei den Benzinern umfassen sie eine Leistungsspanne von 144 PS bis zu 450 PS im RS 5. Die Diesel liefern 136 PS bis 245 PS. Viele Modelle gibt es auf Wunsch auch mit dem Allradantrieb quattro. Nur wer auf alternative Antriebe hofft, wird beim gebrauchten Audi A5 nicht fündig.

Audi A5 als Gebrauchtwagen kaufen

Mit der technischen Basis des Audi A4 bringt der gebrauchte A5 bereits beste Voraussetzungen für reibungslose Hauptuntersuchungen (HU) und Pannensicherheit mit. Schließlich schneidet schon der meist als Geschäftswagen genutzte Plattform-Bruder bei der TÜV-Überprüfung oft überdurchschnittlich gut ab. Da wundert es nicht, dass dem gebrauchten Audi A5 im TÜV-Report 2017 ein noch besseres Zeugnis ausgestellt wird: Was das Fahrwerk angeht, macht sich der A5 bis zur dritten HU besser als der Durchschnitt aller überprüften Autos. Die Querelen beginnen erst langsam ab einem Alter von sieben Jahren, wo Querlenker öfter ausgeschlagen, Stoßdämpfer häufiger marode sind oder das Abblendlicht bemängelt wird. Der wunde Punkt des siebenjährigen Audi A5 liegt bei den Bremsschläuchen: Sie werden doppelt so oft bemängelt wie bei anderen Fahrzeugen. Insgesamt macht der Audi A5 aber wenig Probleme beim TÜV und ist deswegen auch als Gebrauchter empfehlenswert. Und wer mit dem Gedanken spielt, den Audi A5 als Gebrauchtwagen zu kaufen, wird nicht nur bei der HU oft anstandslos durchgewunken, sondern auch nur selten eine Panne haben. "Der Audi A5 schneidet in allen Jahren gut bis sehr gut in der Pannenstatistik ab", attestiert ihm der ADAC. Die wenigen Probleme, die der gebrauchte A5 hat, rühren von defekten Zündspulen bei Benzinern der Baujahre 2009 bis 2011 oder kaputten Auspufftöpfen (2007 bis 2009). Außerdem musste der Automobilclub wegen streikender Zündkerzen ausrücken - vor allem bei zwischen 2009 und 2010 gebauten Autos.

