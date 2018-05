Eine Plug-in-Hybrid-Lösung wie beim technisch verwandten Q5 (2.0 TFSI, 252 PS plus zwei E-Motoren, 54 und 115 PS) gilt beim Audi A4 Facelift (2019) als unwahrscheinlich, da sich wegen der absehbar überschaubaren Nachfrage beide Modelle in die Quere kommen würden.

Mit einer tiefgehenden Überarbeitung soll das Audi A4 Facelift (2019) besser in Szene gesetzt werden. Das Design speziell der Limousine wurde schon bei der Premiere als zu wenig progress empfunden. Wie spektakulär künftige Audi-Modelle auftreten, hat jüngst der neue A7 Sportback gezeigt. Von den Stoßfängern über die Frontmaske mit einem künftig breiteren Kühlergrill über die modifizierte Motorhaube bis hin zu weiter ausgestellten Radläufen gehen die Audi-Designer buchstäblich "ins Blech". Einzig die Rohkarosse samt der Fensterausschnitte und das Dach dürften unberührt bleiben. Solch gründliche Veränderungen sind bei schlichten Facelifts unüblich, setzen sie doch teils neue und grundsätzlich teure Presswerkzeuge voraus. Interessant ist auch die gänderte Heckansicht: Spektakuläre LED-Rückleuchten und ein stärker angedeuteter Diffusor lassen das Audi A4 Facelift (2019) nochmals breiter wirken. Wir rechnen zudem mit einem schmalen LED-Leuchtband, das sich zwischen den Rückleuchten spannt. Dass Audi bei der Modellaufwertung 2019 keinen grundsätzlichen Technologie-Schwenk plant, liegt auf der Hand.

Neue Informationen zum Audi A4 Facelift (2019)

Das geschärfte Design des Audi A4 Facelift (2019) bringt einen optimierten CW-Wert mit sich, und auch beim CO2-Ausstoß verspricht Audi Verbesserungen. Alle Benziner erhalten eine kleine Leistungsspritze und durchweg eine Abgasreinigung mit Partikelfilter. Die Zahl der kleinen Diesel-Varianten (2.0 TDI, derzeit ab 122 PS) soll reduziert werden, auch einer von den derzeit zwei Sechszylinder-TDI (3,0-Liter, 218 und 272 PS) dürfte entfallen. Steigen wird hingegen die Zahl der bivalenten, also auch auf den Betrieb mit Erdgas (g-tron) ausgelegten Varianten. Eine Plug-in-Hybrid-Lösung wie beim technisch verwandten Q5 (2.0 TFSI, 252 PS plus zwei E-Motoren, 54 und 115 PS) gilt beim Audi A4 Facelift (2019) als unwahrscheinlich, da sich wegen der absehbar überschaubaren Nachfrage beide Modelle in die Quere kommen würden, wohl aber zusätzliche Mild-Hybride mit 12- und 48-Volt-Basis. Audi verspricht sich durch das frühere Ausschalten des Motors im Start-Stopp-Betrieb zusätzliche Kraftstoffersparnis, da im A4 Facelift (2019) Nebenaggregate (Lenkung, Klimaanlage) dann elektrisch versorgt werden können.

