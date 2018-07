Jon Olssons Audi RS 6 DTM wurde bei einem Brand total zerstört. Sein Vermächtnis aber lebt an einem A1 weiter, der den Look des Power-Kombis erhielt – originalgetreu bis hin zur Dachbox!

Mit seinem einzigartigen Look und überragenden Fahrleistungen hat der 1000 PS starke Audi RS 6 DTM von Jon Olsson nicht nur die Fans des Gumball 3000 begeistert, sondern auch die Mitarbeiter des niederländischen Autohändlers Bourguignon. Nachdem das Original geklaut und anschließend von einem Feuer vernichtet wurde, baute der Händler eine Hommage für den kleineren Geldbeutel. Auf Basis des Audi A1 Sportback haben die Holländer einen Kleinwagen auf die Räder gestellt, der nicht nur mit seiner auffälligen Sponsoren-Beklebung und der aerodynamisch geformten Dachbox an das Vorbild von Jon Olsson erinnert und ihn so zumindest in gewisser Weise weiterleben lässt. Mehr zum Thema: Jon Olssons Audi RS 6 fällt Brand zum Opfer

Audi-A1-Hommage an Olssons RS 6 DTM