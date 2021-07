Der Aston Martin DB11 (2016) erhält zum Modelljahr 2022 ein kleines PS-Upgrade für seinen V8-Motor. Das ist der Preis und der Innenraum des Coupés!

Im Zuge einer Modellpflege haben die Brit:innen dem Aston Martin DB11 (2016), der zum Preis von 187.700 Euro (Stand: Juli 2021) startet, eine kleine Leistungskur gegönnt. So leistet der V8-Motor nun 535 statt bisher 510 PS. Damit einhergeht die Anhebung der Höchstgeschwindigkeit auf 309 km/h. Im neuen Konfigurator auf der Homepage der Luxusmarke können Fans nun auch die sogenannten Sport Plus-Sitze aufpreispflichtig dazubestellen. Darüber hinaus lockt das Modelljahr 2022 mit drei Designlinien namens "Inspire", "Create" und "Accelerate" fürs Interieur, die dem Aston Martin DB11 (2016) einen besonderen Look verleihen sollen. Die Updates sind neben dem Coupé ebenso für das Cabrio DB11 Volante verfügbar. Mehr zum Thema: Das ist der Aston Martin DBS

Test Aston Martin DB11: Test DB11 mit V12 und ganz viel Charisma

Der Aston Martin DBX (2020) im Fahrbericht (Video):

Preis des Aston Martin DB11 (2016) als V8-Coupé

Nach seinem Marktstart 2016 gab es für den Aston Martin DB11 ein Jahr später mehr Auswahl unter der Haube. Und zwar gesellte sich zum Preis ab 187.700 Euro (Stand: Juli 2021) ein neuer Vierliter-V8 zum bisherigen V12-Biturbo. Das Triebwerk war dabei nicht gänzlich unbekannt, denn es kam bereits in Sportwagen wie dem Mercedes-AMG GT zum Einsatz. Von AMG in Affalterbach entwickelt, bedeutete es eine tiefgreifendere Zusammenarbeit zwischen den Stuttgarter:innen und Gaydon. Mit anfänglich 510 PS und 675 Newtonmetern musste es sich gar nicht vor dem Zwölfzylinder-Biest der Brit:innen verstecken, denn beim Sprint auf Tempo 100 (4,0 Sekunden) war der DB11 mit V8 nur eine Zehntelsekunde langsamer. Die Beschleunigung des Aston Martin DB11 (2016) endete damit erst bei 301 km/h – also 21 km/h weniger, als in der V12-Variante. Wobei die Geschwindigkeit in diesen Höhen dann wohl eher als Formsache zu betrachten ist.

Fahrbericht Neuer Aston Martin DB11: Erste Testfahrt (Update!) So fährt der Aston mit AMG-V8

Mercedes-Kooperation auch bei Infotainment des DB11