Den Verbraucht gibt Alpina mit 5,3 Liter (Coupé) beziehungsweise 5,9 Liter Diesel (Cabrio) an.

In der Spitze liegen die beiden Varianten mit einer Höchstgeschwindigkeit von 278 beziehungsweise 275 km/h Spitze knapp beieinander.

Der geschlossene 4er beschleunigt in 4,6 und das Cabrio in nur fünf Sekunden auf Tempo 100.

Eckdaten Bauzeitraum seit 2014 Aufbauarten Coupé/Cabrio Türen 3 Abmessungen 4640/1825/1382 mm Leergewicht 1655 kg Leistung 350 PS Antriebsarten Hinterrad Getriebearten Automatik Kraftstoffarten Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 61.200 Euro

Der Alpina D4 Biturbo (2017) ist die Alternative für Vielfahrer, die nicht auf den gewissen Punch verzichten mögen. Zumal der 350 PS starke Bayer auch Exklusivität ins Spiel bringt, was sich Alpina beim Preis natürlich auch gut bezahlen lässt!

Seit 2014 ist der Alpina D4 Biturbo erhältlich, weshalb mit der allgemeinen Modellpflege der 4er-Reihe auch der Fahrzeugveredler aus Buchloe ein Facelift anberaumt hat. Zum Preis von mindestens 61.200 Euro stehen seit März 2017 das Coupé und ab 69.500 Euro das Cabrio parat. Der Vortrieb kommt auch weiterhin von einem zweifach aufgeladenen Dreiliter-Sechszylinder-Diesel, der schon im D5 und im XD3 Verwendung fand. Durch eine optimierte Ansaugung und erhöhte Lade- und Einspritzdrücke stellt der Selbstzünder satte 350 PS und 700 Newtonmeter maximales Drehmoment bereit. Durch einen Sportauspuff entlockt Alpina dem D4 einen kernigen Sound. Die Leistung genügt, um den geschlossenen 4er in 4,6 und das Cabrio in nur fünf Sekunden auf Tempo 100 zu schicken. In der Spitze liegen die beiden Varianten des Alpina D4 Biturbo (2017) mit einer Höchstgeschwindigkeit von 278 beziehungsweise 275 km/h Spitze knapp beieinander. Immer geschaltet und verwaltet durch die Achtgang-Automatik von ZF.

Alpina B4 S Biturbo (2017) im Video:

Preis: Alpina D4 Biturbo (2017) ab 61.200 Euro

Bei aller Sportlichkeit müssen Vielfahrer aber keine Angst vor der Zapfsäule haben: Den Verbraucht gibt Alpina mit 5,3 Liter (Coupé) beziehungsweise 5,9 Liter Diesel (Cabrio) an. Zum Serienumfang des Alpina D4 Biturbo (2017) gehören die LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten, eine sportliche Lederausstattung, eine 18 Zoll große Bremsanlage mit Vier- und Zweikolbenfestsättel sowie 19-Zoll-Alufelgen. Wem das Räderwerk zu klein ist, kann gegen Aufpreis auch 20 Zoll große Felgen erhalten. Sowieso setzt Alpina gegen Extrageld so ziemlich jeden Wunsch seiner Kunden um. Das hat sich auch nicht mit dem Facelift des Alpina D4 Biturbo (2017) geändert.