Nach dem aufgefrischten 5er-BMW kommt nun auch das Alpina D5 S Facelift (2020). Den sportlichen Diesel wird es wieder als Limousine und Touring geben. Das ist sein Preis!

Das Alpina D5 S Facelift (2020) soll in jeglicher Hinsicht nochmals feiner als der Vorgänger und das Basismodell 5er-BMW werden. Dazu haben die Techniker aus Buchloe im Allgäu Limousine und Touring mit 408 PS einen noch stärkeren Tri-Turbo-Reihensechszylinder spendiert. Für ein Diesel-Aggregrat soll es ungewöhnliche Drehfreude an den Tag legen und mit einem maximalen Drehmoment von 800 Newtonmetern 0-auf-100-km/h-Sprints in 4,4 Sekunden (Touring 4,6 Sekunden) möglich machen. Die eingangs erwähnte Maximalleistung von 408 PS liegt zwischen 4000 und 5000 Umdrehungen an. Auf der Autobahn sind somit Geschwindigkeiten von bis zu 286 km/h (Touring 283 km/h) drin – schneller als so ziemlich jeder andere Diesel-PKW. Dennoch soll sich der Selbstzünder im Alpina D5 S Facelift (2020) mit 8,7 Litern Diesel auf 100 Kilometern nach WLTP-Norm zufriedengeben. Mehr zum Thema: Alpina frischt den B5 auf

Der Alpina XB7 im Video:

Alpina D5 S Facelift (2020) auf BMW-Basis: Preis von Limousine & Touring