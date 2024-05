Die Rückleuchten erinnern an den Ferrari 458, der electric-Schriftzug an Maserati.

Die ultimative Giulia GT hört auf den Namen Alfa Romeo Giulia GTe Electric (2020). Dahinter verbirgt sich eine Studie, die mithilfe einer 50,4 Kwh-Batterie auf unglaubliche 518 PS erstarkt.

Die Elektromobilität infiziert nun auch die Alfa Romeo Giulia GT, die bald als Alfa Romeo Giulia GTe Electric (2020) kommen soll. Nachdem VW Nutzfahrzeuge wenige Wochen zuvor den e-Bulli auf Basis eines T1 Samba vorgestellt hat, soll nun auch die italienische Coupé-Ikone, die im Volksmund als "Bertone" bekannt ist, über den Asphalt stromern – allerdings nicht im Namen von Alfa Romeo, sondern einer kleinen Manufaktur namens Totem Automobili. Die Basis bilden die relativ häufig gebauten und dementsprechend günstigeren Junior-Modelle. Tatsächlich verwenden die Italiener aber nur zehn Prozent des ursprünglichen Chassis, der Rest ist speziell für den GT angefertigt. Als Ersatz für den furiosen Doppelnocker-Motor, der normalerweise bis zu 131 PS leistet, dient eine 50,4 Kwh-Batterie. Damit soll das Vierfache an Leistung auf die bemitleidenswerten Reifen gepresst werden. In Zahlen: 518 PS, 940 Newtonmeter, 0 auf 100 km/h in 3,4 Sekunden. Im normalen Fahrbetrieb soll mit der Alfa Romeo Giulia GTe Electric (2020) eine Reichweite von 320 Kilometern realistisch sein. Mehr zum Thema: Die Rückkehr der legendären drei Buchstaben GTA

Die neue Alfa Romeo Giulia GTA (Video):

Noch ist die Alfa Romeo Giulia GTe Electric (2020) eine Studie