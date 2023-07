Wenn Autofans Urlaub machen, dann ist das nicht selten ein Campingtrip zum 24-Stunden-Rennen oder einem anderen Motorsport-Event. Doch warum nicht einfach einmal selbst die Reifen auf dem Asphalt zum Glühen bringen? Kein Problem bei dieser Unterkunft mit dem Namen "Little Talladega" in Missouri/USA, die über die Reiseplattform Airbnb buchbar ist. Hier sind nicht nur Bettwäsche und Handtücher im Preis inbegriffen, sondern gleich eine ganze Driftstrecke rund ums Haus – inklusive Fahrzeuge. Das Drift-Mansion bietet zudem einen Pool, einen Golfplatz, einen Tennisplatz und vieles mehr, um sich vom anstrengenden Driften und Racen zu erholen. Insgesamt können in acht Schlafzimmern 14 Betten mit mehr als 16 Personen belegt werden, die sich sieben Badezimmer teilen. Diese große Anzahl an Personen wird man vermutlich auch brauchen, um die Unterkunft bezahlen zu können, denn eine Nacht kostet 2670 Euro. Wie schön man dafür ums Haus driften kann, zeigt das Video von Grip Royal unten. Im Video oben tritt Leslie & Cars bei der Kia GT Drift Challenge aufs Gas. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Ratgeber Rennsimulator: Die besten Auto-Spiele Welche Rennsimulatoren gibt es?

"Little Talladega" mit Driftstrecke im Grip Royal-Video: