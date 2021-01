StVO 2020: Novelle, Änderungen, Bußgeld

Die im April 2020 veröffentlichte StVO-Novelle mit ihren zahlreichen Änderungen ist in Teilen rechtlich unwirksam, wenngleich zu viel gezahltes Bußgeld nicht erstattet werden soll. Die Vermittlungsgespräche sind laut Bremens Senatorin Maike Schaefer (Grüne) festgefahren.

Die künftige Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Bremens Senatorin Maike Schaefer (Grüne), hat den CDU-geführten Ländern im Streit um die StVO-Novelle 2020 Blockadehaltung vorgeworfen. "Ich weiß nicht, ob wir bis zur Bundestagswahl im September 2021 die Kuh vom Eis bekommen", sagte Schaefer, die am 1. Januar 2021 als erste Grünen-Politikerin den Vorsitz der Verkehrsministerkonferenz übernimmt. Die CDU-regierten Länder hätten in der Frage mit dem "Kopf durch die Wand" gewollt und blockierten nun eine Verständigung. "Ich sehe da im Moment keine Bewegung", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Schaefer verwies auf den letzten Anlauf ihrer Vorgängerin, Saarlands Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD). "Ich glaube, mit diesem echt guten Kompromiss von Frau Rehlinger hätten alle gut leben können." Die Grünen seien über ihren Schatten gesprungen, der Vorschlag für die Änderung sei aber so nicht akzeptiert worden. Der Kompromiss sah vor, das Bußgeld für das Rasen an das Niveau vieler europäischer Staaten anzunähern und nahezu zu verdoppeln, mit einer Höchstgrenze von 1000 Euro. Ab einer Geschwindigkeitsübertretung von 26 Kilometern pro Stunde (km/h) innerorts und 36 km/h außerorts soll demnach bei einem erstmaligen Verstoß ein einmonatiges Fahrverbot ausgesprochen werden können – nicht schon ab 21 km/h im Ort und 26 km/h außerorts, wie es ursprünglich vorgesehen war. Mehr zum Thema: 2021 startet die Autobahn GmbH

Bundesregierung und Länder verhandeln seit Wochen über die StVO 2020 und wie die angepasste Novelle aussehen könnte:

Der Bundesrat hat sich am 6. November 2020 mit einem Kompromissvorschlag des saarländischen Verkehrsministeriums zur Änderung der StVO-Novelle befasst. Doch erneut scheiterte der Versuch, den Streit um die Straßenverkehrsordnung samt des dazugehörigen Bußgeldkatalogs beizulegen. Der Vorschlag sah vor, die Geldbußen für Geschwindigkeitsverstöße an das Niveau vieler europäischer Nachbarstaaten anzunähern und nahezu zu verdoppeln. Darüber hinaus sollte bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung ab 26 km/h innerorts und ab 36 km/h außerorts bei einem erstmaligen Verstoß ein Fahrverbot ausgesprochen werden. Außerdem sollte es laut Kompromisspapier leichter möglich werden, sogenannte Pop-Up-Radwege anzuordnen. Zwar nahm der Verkehrsausschuss der Länderkammer mit einer 9:7-Mehrheit den Kompromissvorschlag des Saarlandes zuvor an, wie es in Länderkreisen hieß. Im Plenum am 6. November 2020 aber kam keine Einigung zustande. Damit ist auch ein Dreivierteljahr nach Inkrafttreten der neuen StVO weiterhin keine Lösung in Sicht.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) schlägt im Streit um den Führerscheinentzug durch die StVO-Novelle vor, die Geschwindigkeitsgrenzen beizubehalten, die Sanktionen aber zu entschärfen. Demnach sollen nur diejenigen den Führerschein für einen Monat abgeben, die mit mindestens 21 km/h zu schnell vor Schulen und Kindergärten geblitzt werden. Zunächst galt diese Regelung grundsätzlich innerhalb von Ortschaften. Auch außerorts soll Scheuers Vorschlag zufolge nicht jeder ein einmonatiges Fahrverbot bekommen, der mit mehr als 26 km/h zu schnell erwischt wird, sondern nur diejenigen, die an Baustellen auf Autobahnen rasen. Außerdem sollen die Geldstrafen von den ursprünglich geplanten 70 (ab 21 km/h) beziehungsweise 80 Euro (ab 26 km/h) deutlich hochgesetzt werden. NRW, Bayern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein hatten diesen Vorschlag in den Verkehrsausschuss eingebracht. Während der Kompromiss hier noch eine Mehrheit fand, scheiterte er schließlich in einer Sitzung des Bundesrats im September 2020. Die Hängeparte geht damit weiter. Auch bei einem Vermittlungsgespräch per Videokonferenz am 9. Oktober 2020 konnten Scheuer und die Ressortchefs der Länder Saarland, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein keine Einigung erzielen.

Die von den Grünen geführten Verkehrsressorts aus Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hamburg und Hessen kündigten an, sich nicht auf eine von Scheuer geforderte Abmilderung der durch die StVO 2020 verschärften Regelungen einlassen zu wollen. Korrigiert werden solle lediglich der Formfehler, sagte Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) in Stuttgart. "Wir wollen, dass das, was im Bundesrat schon mal mit großer Mehrheit beschlossen worden ist, rechtskonform wieder hergestellt wird", betonte er. Dass Scheuer den Rechtsfehler nutze, um inhaltliche Änderungen durchzusetzen, sei "an Dreistigkeit nicht zu überbieten". Ende September 2020 schärfen die Grünen ihre Forderung noch nach: Geht es nach ihnen, soll künftig ein einmonatiges Fahrverbot drohen, wenn Autofahrer in Tempo-30-Zonen 21 Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs sind. Wie der "Spiegel" berichtet, soll dies Teil eines Kompromisses bei der gescheiterten StVO-Novelle 2020 sein, die die grünen Landesverkehrsminister Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer vorschlagen wollen. Aus Verhandlungskreisen heiße es außerdem, dass auch bei ähnlichen Verkehrsverstößen die Bußgelder deutlich angehoben werden müssten. Hermann begrüßte Scheuers Gesprächsangebot für den 9. Oktober 2020.

Scheuers Pläne, die StVO 2020 teilweise wieder zu überarbeiten, erhielt auch Zuspruch. So plädierte etwa FDP-Politiker Oliver Luksic für eine Abschaffung der "Führerscheinfalle für Millionen Autofahrer". Ein Fahrverbot bei 26 km/h zu viel außerorts sei von Anfang an "praxisfern und überzogen" gewesen. Luksic nannte es zudem unpassend, Falschparken auf einem Parkplatz für Elektroautos mit einem ebenso hohen Bußgeld zu bestrafen wie auf einem Parkplatz für Schwerbehinderte.