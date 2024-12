Der Abt RS5-R wird auf dem GTI-Treffen 2018 erstmals auf die Straße gelassen. 80 PS und 90 Newtonmeter mehr holt der Tuner aus dem Audi RS 5. Das optimierte Sport-Coupe ist auf 50 Exemplare limitiert, der Preis beginnt bei rund 114.900 Euro.

Der Abt RS5 R ist ein auf 50 Exemplare limitierter Kraftmeier, der auf dem GTI-Treffen 2018 (9. bis 12. Mai) in der Menge der Tuning-Fans baden darf. Die Preise beginnen bei 114.900 Euro und beinhalten signifikante Anpassungen. Mittels Leistungssteigerungen bläst Abt Sportsline den 2,9-Liter-Biturbo-V6 mit 80 PS und 90 Newtonmeter auf. Damit wächst die Leistung von 450 PS auf 530 PS und das maximale Drehmoment steigert sich um 15 Prozent von 600 auf 690 Newtonmeter. Die aufpolierten Leistungsmerkmale schlagen sich auch in den Fahrdaten nieder, so beschleunigt der RS5-R innerhalb von 3,6 Sekunden, statt 3,9 Sekunden auf Tempo 100. Im Zuge der Optimierung wurde auch an der Sound-Performance gearbeitet; der Wagen kommt mit neuer Abt-Schalldämpferanlage und vier Carbon-Endrohren. Das Serienfahrwerk des RS5-R wird vom Tuner mittels Sportstabilisatoren und Gewindefahrwerksfedern aufgewertet. Bei der Bestellung hat der Besitzer so die Chance, selbst über den Grad der Tieferlegung zu entscheiden. Abt entwickelt in Zusammenarbeit mit KW automotive ein Gewindefahrwerk mit einer speziellen Dämpferabstimmung, das zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein soll. Der Tuner verspricht sich davon trotz sportlicher Abstimmung, keine Minderung des Fahrkomforts. Der Basis-RS-5 läuft mit 19-Zoll-Rädern vom Band, wohingegen Abt Sportsline 21-Zoll-Schlappen montiert.

Der Abt RS5-R im Video:

Abt RS5-R auf dem GTI-Treffen 2018

Beim Abt RS5-R wurde nicht nur an der Leistungsschraube gedreht, optisch hat das Coupé Abt-Frontlippen, Frontflics und Frontgrillrahmen mit RS5-R-Logo erhalten. Optional können die Flanken mit Radhausentlüftungen und Carbon-Finnen den Wagen noch aggressiver gestaltet werden. Im glänzenden Carbon schmücken Spoiler und Heckschürzeneinsatz das Auto. Zudem lässt sich das Cockpit des RS5-R individuell gestalten. Im Wagen sind Teilleder-Sitze mit RS5-R-Schriftzug, eine Schaltknaufabdeckung in Carbon und eine "1 of 50‘-Plakette". Das Interieur kann optional mit Sitzgestellblenden, Lenkradveredelung aus Carbon und Leder oder Abt-Schalttafelblenden ergänzt werden.