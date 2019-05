Es gibt Dinge, die erschließen sich einem nicht gleich auf den ersten Blick. Doch was dieser Abschleppwagen mit einem unbedarften Motorrad anstellt, ist auch bei mehrmaliger Betrachtung höchst eigenwillig. Hegt der Fahrer dieses Service-Fahrzeuges etwa einen Groll gegen jemand Bestimmten, oder hat er vielleicht seinen letzten Arbeitstag weil er im Lotto gewonnen hat und möchte seinem Chef nun nochmal richtig einen reinwürgen? Es ist nicht überliefert, warum der Vorfall, in dem auch ein SUV der Marke Acura eine tragende Rolle einnimmt, stattgefunden hat, nur dass es sich dabei um Brooklyn, Stadtteil der amerikanischen Metropole New York handelt.

